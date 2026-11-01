Πρέσπες-Φλώρινα: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για κάθε εποχή
Πρέσπες-Φλώρινα: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για κάθε εποχή
Στάση στον μαγευτικό προορισμό της βόρειας Ελλάδας
Απέραντοι υδάτινοι καθρέφτες αντανακλούν τα γιγάντια βουνά που τους περιβάλλουν. Πάνω από τα νερά τα αποδημητικά πουλιά κάνουν χαμηλές πτήσεις και στην επιφάνεια τα σκάφη οδηγούν τους επισκέπτες στα ασκηταριά, εκεί όπου αιώνες πριν άνθρωποι άφησαν πίσω τους τα εγκόσμια για να μονάσουν σε μια ερημιά συγκλονιστικής ομορφιάς, ενός ύμνου στο προαιώνιο.
Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα: δύο λίμνες που τις μοιράζονται τρία κράτη, ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας ζωής στην Ευρώπη. Υγρολίβαδα, Νάνες αγελάδες και βουβάλια, σπάνια πουλιά, σκληροτράχηλοι άνθρωποι που αντέχουν στις σκληρές συνθήκες ζώντας από την καλλιέργεια φασολιών, το ψάρεμα και πρόσφατα από τον τουρισμό, οικισμοί ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής που τους χειμώνες καλύπτονται με χιόνι για μήνες, σημεία θέας και παλιά κρησφύγετα ανταρτών, απόκρημνα μονοπάτια.
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Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα: δύο λίμνες που τις μοιράζονται τρία κράτη, ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας ζωής στην Ευρώπη. Υγρολίβαδα, Νάνες αγελάδες και βουβάλια, σπάνια πουλιά, σκληροτράχηλοι άνθρωποι που αντέχουν στις σκληρές συνθήκες ζώντας από την καλλιέργεια φασολιών, το ψάρεμα και πρόσφατα από τον τουρισμό, οικισμοί ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής που τους χειμώνες καλύπτονται με χιόνι για μήνες, σημεία θέας και παλιά κρησφύγετα ανταρτών, απόκρημνα μονοπάτια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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