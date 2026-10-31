Οι ταξιδιωτικές αρετές της Ευρυτανίας: Πλήρης οδηγός με εμπειρίες για όλους
TRAVEL.GR

Οι ταξιδιωτικές αρετές της Ευρυτανίας: Πλήρης οδηγός με εμπειρίες για όλους

Aπόδραση στον αγαπημένο ορεινό προορισμό της χώρας μας

Οι ταξιδιωτικές αρετές της Ευρυτανίας: Πλήρης οδηγός με εμπειρίες για όλους
Και μαγευτικά βουνά και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Τον χειμώνα, τα μονοπάτια προσφέρονται για να ψηλαφίσεις τον τόπο. Το καλοκαίρι, το υγρό στοιχείο φλερτάρει με την πέτρα και σε προσκαλεί να ανακαλύψεις από διαφορετική αφετηρία τις χάρες της περήφανης αυτής γης. Αυτή είναι η Ευρυτανία.

Εδώ υπάρχει η πρωτογενής ύλη ομορφιάς, που την έχουν σμιλέψει οι κορυφογραμμές ο Τυμφρηστός, το Παναιτωλικό, η Οξιά, η Καλιακούδα, όλοι οι σκληροί γρανιτένιοι γίγαντες που δικαίως δίνουν στο μέρος τον «τίτλο» του πλέον ορεινού νομού της χώρας.

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