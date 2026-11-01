3 εκθέσεις τέχνης γίνονται αφορμή για τις ωραιότερες βόλτες στην Αθήνα
3 εκθέσεις τέχνης γίνονται αφορμή για τις ωραιότερες βόλτες στην Αθήνα
Τρεις διαφορετικές εκθέσεις τέχνης στο κέντρο της Αθήνας συνδυάζονται ιδανικά με προτάσεις για χαλάρωση και συζήτηση.
Μια επίσκεψη σε μια έκθεση τέχνης είναι πάντα μια πολύ καλή αφορμή για βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Από τις πολλές εκθέσεις που «τρέχουν» στην πόλη αυτή την περίοδο, ξεχωρίσαμε τρεις εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, προτείνοντας μέρη για να χαλαρώσετε και να ξεκινήσετε συζητήσεις με αφορμή τα όσα είδατε.
Céleste Boursier-Mougenot: «clinamen»
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις αυτής της περιόδου είναι η εγκατάσταση του Γάλλου καλλιτέχνη Céleste Boursier-Mougenot με τίτλο «clinamen». Πρόκειται για τρεις στρογγυλές πισίνες, στις οποίες το νερό βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, ενώ εκατοντάδες λευκά πορσελάνινα μπολ διαφόρων μεγεθών επιπλέουν ελεύθερα, ακουμπούν το ένα το άλλο και παράγουν λεπτούς, κρυστάλλινους ήχους. Απομακρύνονται αργά και ακουμπούν κάποια άλλα, και ο ήχος αλλάζει, δημιουργώντας μια μουσική που ποτέ δεν είναι η ίδια.
Ο τίτλος «clinamen» προέρχεται από την επικούρεια φιλοσοφία και αναφέρεται στην τυχαία κίνηση των ατόμων -μια έννοια που αντηχεί στη μεταβλητή και απρόβλεπτη φύση του έργου. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που το έργο παρουσιάζεται σε ανοιχτό, υπαίθριο χώρο, κάνοντας την εμπειρία αυτή ακόμα πιο ιδιαίτερη, καθώς ενσωματώνει τους ήχους της πόλης, ακόμα και εκείνους της βροχής (Onassis Mandra, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 2. Έως: 05/12).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Céleste Boursier-Mougenot: «clinamen»
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις αυτής της περιόδου είναι η εγκατάσταση του Γάλλου καλλιτέχνη Céleste Boursier-Mougenot με τίτλο «clinamen». Πρόκειται για τρεις στρογγυλές πισίνες, στις οποίες το νερό βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, ενώ εκατοντάδες λευκά πορσελάνινα μπολ διαφόρων μεγεθών επιπλέουν ελεύθερα, ακουμπούν το ένα το άλλο και παράγουν λεπτούς, κρυστάλλινους ήχους. Απομακρύνονται αργά και ακουμπούν κάποια άλλα, και ο ήχος αλλάζει, δημιουργώντας μια μουσική που ποτέ δεν είναι η ίδια.
Ο τίτλος «clinamen» προέρχεται από την επικούρεια φιλοσοφία και αναφέρεται στην τυχαία κίνηση των ατόμων -μια έννοια που αντηχεί στη μεταβλητή και απρόβλεπτη φύση του έργου. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που το έργο παρουσιάζεται σε ανοιχτό, υπαίθριο χώρο, κάνοντας την εμπειρία αυτή ακόμα πιο ιδιαίτερη, καθώς ενσωματώνει τους ήχους της πόλης, ακόμα και εκείνους της βροχής (Onassis Mandra, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 2. Έως: 05/12).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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