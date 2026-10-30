Oxford Street: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τις πιο διάσημες βιτρίνες του Λονδίνου
Oxford Street: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τις πιο διάσημες βιτρίνες του Λονδίνου
O ιστορικός εμπορικός δρόμος της βρετανικής πρωτεύουσας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις γιορτές με μια εντελώς διαφορετική εικόνα
Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ένας από τους πιο γνωστούς δρόμους του Λονδίνου ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τα γιορτινά του. Χιλιάδες φωτεινά αστέρια, στολισμένες βιτρίνες και επισκέπτες που αναζητούν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της βρετανικής πρωτεύουσας συνθέτουν την εικόνα της Oxford Street, ενός δρόμου που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με την εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης.
Φέτος, όμως, η εικόνα αυτή αποκτά μια σημαντική διαφορά. Για πρώτη φορά, ένα μεγάλο τμήμα της Oxford Street θα υποδεχθεί τη χριστουγεννιάτικη περίοδο χωρίς την κυκλοφορία αυτοκινήτων, λεωφορείων και ταξί, καθώς η πεζοδρόμηση σχεδόν ενός χιλιομέτρου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ιστορικό εμπορικό άξονα.
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