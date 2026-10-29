Στις ελβετικές Άλπεις ένα χωριό μετατρέπεται σε ένα ενιαίο δίκτυο φιλοξενίας χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του
Στις ελβετικές Άλπεις ένα χωριό μετατρέπεται σε ένα ενιαίο δίκτυο φιλοξενίας χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του
Όταν μια μονάδα φιλοξενίας δεν αλλάζει την κοινότητα γύρω της, αλλά επιδιώκει να γίνει φυσική συνέχεια της ζωής της.
Στο Εβολέν, στην καρδιά του Val d’Hérens του ελβετικού καντονιού Βαλέ, η τουριστική ανάπτυξη ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο. Αντί να προστεθεί ένα νέο μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα στο τοπίο, παλιά σπίτια, σαλέ και παραδοσιακές αγροτικές κατασκευές αποκτούν ξανά ζωή και εντάσσονται σταδιακά σε ένα ενιαίο δίκτυο φιλοξενίας.
Το project, Le Rucher d’Evolène, αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία του χωριού. Ο επισκέπτης μπορεί να διαμένει σε ένα κτίριο, να περπατά στα στενά για να βρεθεί σε έναν άλλο χώρο και να κινείται μέσα σε έναν οικισμό που συνεχίζει να διατηρεί τη δική του καθημερινότητα αντί να παραμένει σε ένα resort. Η ιδέα βασίζεται στο μοντέλο του albergo diffuso, που γεννήθηκε στην Ιταλία και στηρίζεται στην επανάχρηση υφιστάμενων κτιρίων αντί στην κατασκευή ενός νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Στο Εβολέν, όμως, το μοντέλο βρίσκει ένα σχεδόν ιδανικό σκηνικό, έναν οικισμό όπου τα παλιά σπίτια, οι αχυρώνες και οι ξύλινες αγροτικές κατασκευές εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι του τοπίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το project, Le Rucher d’Evolène, αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία του χωριού. Ο επισκέπτης μπορεί να διαμένει σε ένα κτίριο, να περπατά στα στενά για να βρεθεί σε έναν άλλο χώρο και να κινείται μέσα σε έναν οικισμό που συνεχίζει να διατηρεί τη δική του καθημερινότητα αντί να παραμένει σε ένα resort. Η ιδέα βασίζεται στο μοντέλο του albergo diffuso, που γεννήθηκε στην Ιταλία και στηρίζεται στην επανάχρηση υφιστάμενων κτιρίων αντί στην κατασκευή ενός νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Στο Εβολέν, όμως, το μοντέλο βρίσκει ένα σχεδόν ιδανικό σκηνικό, έναν οικισμό όπου τα παλιά σπίτια, οι αχυρώνες και οι ξύλινες αγροτικές κατασκευές εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι του τοπίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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