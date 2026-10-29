Από το Αιγαίο στη Νότια Κορέα: Μια ελληνική πρωτιά στο παγκόσμιο φόρουμ για τον νησιωτικό τουρισμό
Από το Αιγαίο στη Νότια Κορέα: Μια ελληνική πρωτιά στο παγκόσμιο φόρουμ για τον νησιωτικό τουρισμό
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως η πρώτη ευρωπαϊκή Περιφέρεια που συμμετέχει στο 27ο ITOP Forum στη Νότια Κορέα.
Στη διεθνή συζήτηση για το μέλλον του τουρισμού στις νησιώτικες περιοχές συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως η μοναδική ευρωπαϊκή Περιφέρεια στο 27ο Διεθνές Φόρουμ Διανησιωτικής Τουριστικής Πολιτικής (Inter-Island Tourism Policy Forum – ITOP Forum), που πραγματοποιείται από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου, στο νησί Jeju της Νότιας Κορέας.
Η πρόσκληση προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, αναγνωρίζει την εμπειρία μιας Περιφέρειας που συνδυάζει την ηγετική της θέση στον ελληνικό τουρισμό με την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης μετάβασης και κλιματικής ανθεκτικότητας. Για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, το ITOP διευρύνει το δίκτυο των μελών του, εντάσσοντας το Νότιο Αιγαίο από την Ευρώπη στη νέα στρατηγική διεθνούς συνεργασίας των νησιωτικών περιοχών.
Το ITOP Forum, που ιδρύθηκε το 1997, αποτελεί διεθνή πλατφόρμα συνεργασίας νησιωτικών κυβερνήσεων και Περιφερειών από την Ασία, την Αμερική και την Αφρική. Η φετινή διοργάνωση, με τη συμμετοχή περίπου 450 εκπροσώπων από 16 χώρες, διεθνών οργανισμών και της τουριστικής βιομηχανίας, έχει κεντρικό θέμα «BEYOND ISLANDS: Empowering the Innovative Future Through Tourism» («Πέρα από τα νησιά: Διαμορφώνοντας ένα καινοτόμο μέλλον μέσα από τον τουρισμό»), αναδεικνύοντας τον ρόλο των νησιών ως τόπων καινοτομίας και παραγωγής λύσεων για τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η πρόσκληση προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, αναγνωρίζει την εμπειρία μιας Περιφέρειας που συνδυάζει την ηγετική της θέση στον ελληνικό τουρισμό με την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης μετάβασης και κλιματικής ανθεκτικότητας. Για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, το ITOP διευρύνει το δίκτυο των μελών του, εντάσσοντας το Νότιο Αιγαίο από την Ευρώπη στη νέα στρατηγική διεθνούς συνεργασίας των νησιωτικών περιοχών.
Το ITOP Forum, που ιδρύθηκε το 1997, αποτελεί διεθνή πλατφόρμα συνεργασίας νησιωτικών κυβερνήσεων και Περιφερειών από την Ασία, την Αμερική και την Αφρική. Η φετινή διοργάνωση, με τη συμμετοχή περίπου 450 εκπροσώπων από 16 χώρες, διεθνών οργανισμών και της τουριστικής βιομηχανίας, έχει κεντρικό θέμα «BEYOND ISLANDS: Empowering the Innovative Future Through Tourism» («Πέρα από τα νησιά: Διαμορφώνοντας ένα καινοτόμο μέλλον μέσα από τον τουρισμό»), αναδεικνύοντας τον ρόλο των νησιών ως τόπων καινοτομίας και παραγωγής λύσεων για τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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