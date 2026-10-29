Η «καρδιά» του παιδικού βιβλίου χτυπά στην Πάτρα
Η «καρδιά» του παιδικού βιβλίου χτυπά στην Πάτρα
Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και εργαστηρίων, εικαστικές εκθέσεις και παράλληλες δράσεις περιλαμβάνει η 1η Διεθνής Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου.
Την φράση του Άλμπερτ Αϊνστάιν, «Η φαντασία κυκλώνει τον κόσμο» δανείζεται για σύνθημά της η 1η Διεθνής Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, προσκαλώντας παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος σε μια γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, που θα λάβει χώρα στο ιστορικό κτίριο του Σκαγιοπούλειου στην Πάτρα, από τις 11 έως τις 15 Νοεμβρίου.
Η εμπειρία και η βιωματική σχέση με το βιβλίο έχουν τον πρώτο λόγο στην Έκθεση γι’ αυτό και το πρόγραμμά της επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή των επισκεπτών, περιλαμβάνοντας συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς, εργαστήρια δημιουργικής γραφής και εικονογράφησης, κόμικς και graphic novels, θεατρικές και μουσικοθεραπευτικές παραστάσεις και διαδραστικές αφηγήσεις. Αποτελούν ορισμένες μόνο από τις περισσότερες από 100 δράσεις που συνθέτουν το πρόγραμμα της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου Πάτρας στην οποία θα δώσουν το παρών περισσότεροι από 100 δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και 44 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η εμπειρία και η βιωματική σχέση με το βιβλίο έχουν τον πρώτο λόγο στην Έκθεση γι’ αυτό και το πρόγραμμά της επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή των επισκεπτών, περιλαμβάνοντας συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς, εργαστήρια δημιουργικής γραφής και εικονογράφησης, κόμικς και graphic novels, θεατρικές και μουσικοθεραπευτικές παραστάσεις και διαδραστικές αφηγήσεις. Αποτελούν ορισμένες μόνο από τις περισσότερες από 100 δράσεις που συνθέτουν το πρόγραμμα της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου Πάτρας στην οποία θα δώσουν το παρών περισσότεροι από 100 δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και 44 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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