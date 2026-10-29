10 εντυπωσιακοί καταρράκτες της Ελλάδας
10 εντυπωσιακοί καταρράκτες της Ελλάδας
Νερά που κυλούν αδιάκοπα σε απόκρημνες πλαγιές τυλιγμένες βλάστηση, αποκαλύπτουν εικόνες που αγγίζουν τα όρια του ονειρικού
Στις πιο απρόσμενες γωνιές της χώρας, εκεί που το νερό κατεβαίνει με ορμή, η Φύση δημιουργεί θεάματα μοναδικής ομορφιάς. Μια διαφορετική Ελλάδα αποκαλύπτεται, άγρια και μυστήρια, από τα φαράγγια της νήσου Σαμοθράκης μέχρι τα ορεινά μονοπάτια της Πίνδου και τις σκιές των ψηλών βουνών. Οι καταρράκτες αυτοί είναι εμπειρίες που αποτυπώνουν την πιο αγνή όψη της ελληνικής υπαίθρου.
1. Καταρράκτες Νέδας
Ο ποταμός Νέδα, από τους λίγους στην Ελλάδα με θηλυκό όνομα, κυλά ανάμεσα στην Ηλεία και τη Μεσσηνία, χαράσσοντας μια μυθική διαδρομή. Πριν εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό, διασχίζει ένα εντυπωσιακό φαράγγι μήκους περίπου 32 χιλιομέτρων, με στενά περάσματα και μικρές λίμνες.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
1. Καταρράκτες Νέδας
Ο ποταμός Νέδα, από τους λίγους στην Ελλάδα με θηλυκό όνομα, κυλά ανάμεσα στην Ηλεία και τη Μεσσηνία, χαράσσοντας μια μυθική διαδρομή. Πριν εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό, διασχίζει ένα εντυπωσιακό φαράγγι μήκους περίπου 32 χιλιομέτρων, με στενά περάσματα και μικρές λίμνες.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
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