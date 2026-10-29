Πώς καταλαβαίνω αν ένα ΑΤΜ στο εξωτερικό θα με χρεώσει επιπλέον;
Πώς καταλαβαίνω αν ένα ΑΤΜ στο εξωτερικό θα με χρεώσει επιπλέον;
«Τι χρειάζεται, λοιπόν, να γνωρίζω πριν πραγματοποιήσω μια ανάληψη και πώς μπορώ να αποφύγω τις περιττές χρεώσεις;»
Αν κάτι απολαμβάνω περισσότερο σε κάθε ταξίδι μου είναι αυτές οι μικρές, απρογραμμάτιστες στάσεις και στιγμές. Μία υπαίθρια αγορά που δεν γνώριζα πως θα είναι εκεί, ένα παλαιοπωλείο σε κάποιο γραφικό δρομάκι, ένα μικρό μαγαζί με τοπικά προϊόντα, όλα εκείνα που συμβαίνουν και συναντάς περπατώντας και που δύσκολα εντοπίζονται αναζητώντας στον χάρτη. Αυτές οι μικρές ανακαλύψεις συχνά καταλήγουν να αποτελούν μεγάλο μέρος από το πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο αναμνήσεων ενός ταξιδιού.
Όταν βρίσκομαι σε μια χώρα του εξωτερικού συνήθως, πλέον, προτιμώ να πραγματοποιώ τις περισσότερες συναλλαγές μου με κάρτα. Οι κάρτες της οικογένειας Aegean Bonus Visa της Alpha Bank αποτελούν έναν πρακτικό και καλό φίλο στα τελευταία μου ταξίδια. Ωστόσο, όσο και αν οι πληρωμές με κάρτα έχουν απλοποιήσει την ταξιδιωτική καθημερινότητα, τα μετρητά εξακολουθούν να έχουν τη δική τους θέση στην εμπειρία. Αφενός, σε ορισμένες αγορές ή επιχειρήσεις μπορεί να είναι ο μόνος διαθέσιμος τρόπος πληρωμής, και, αφετέρου, σε κάποιες περιπτώσεις δύναται να προσφέρεται καλύτερη τιμή εάν η πληρωμή γίνει με μετρητά, όπου το επιτρέπει και η τοπική νομοθεσία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Όταν βρίσκομαι σε μια χώρα του εξωτερικού συνήθως, πλέον, προτιμώ να πραγματοποιώ τις περισσότερες συναλλαγές μου με κάρτα. Οι κάρτες της οικογένειας Aegean Bonus Visa της Alpha Bank αποτελούν έναν πρακτικό και καλό φίλο στα τελευταία μου ταξίδια. Ωστόσο, όσο και αν οι πληρωμές με κάρτα έχουν απλοποιήσει την ταξιδιωτική καθημερινότητα, τα μετρητά εξακολουθούν να έχουν τη δική τους θέση στην εμπειρία. Αφενός, σε ορισμένες αγορές ή επιχειρήσεις μπορεί να είναι ο μόνος διαθέσιμος τρόπος πληρωμής, και, αφετέρου, σε κάποιες περιπτώσεις δύναται να προσφέρεται καλύτερη τιμή εάν η πληρωμή γίνει με μετρητά, όπου το επιτρέπει και η τοπική νομοθεσία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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