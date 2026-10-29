Αναζωογονητικές διαδρομές στα φθινοπωρινά δάση της Ελλάδας
Αναζωογονητικές διαδρομές στα φθινοπωρινά δάση της Ελλάδας
Τα δάση αποτυπώνουν τη μαγεία του φθινοπώρου στην πιο ποιητική της μορφή.
Το φθινόπωρο, η φύση προετοιμάζεται για τον χειμώνα που πλησιάζει, φορώντας την πιο ζεστή παλέτα χρωμάτων. Ο αέρας στα χωριά γεμίζει από μυρωδιές ξύλων που σιγοκαίγονται, τα φύλλα αλλάζουν φορεσιά, στρώνοντας ατέλειωτα φθινοπωρινά «χαλιά». Μικρές σκηνές που σφύζουν από ρομαντισμό και γοητεία ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά, όσο η ρετρό ατμόσφαιρα και τα πρώτα κρύα μάς κάνουν να βγάζουμε από την ντουλάπα τα βολικά φουτεράκια.
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