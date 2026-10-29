Αναζωογονητικές διαδρομές στα φθινοπωρινά δάση της Ελλάδας
TRAVEL.GR

Αναζωογονητικές διαδρομές στα φθινοπωρινά δάση της Ελλάδας

Τα δάση αποτυπώνουν τη μαγεία του φθινοπώρου στην πιο ποιητική της μορφή.

Αναζωογονητικές διαδρομές στα φθινοπωρινά δάση της Ελλάδας

Το φθινόπωρο, η φύση προετοιμάζεται για τον χειμώνα που πλησιάζει, φορώντας την πιο ζεστή παλέτα χρωμάτων. Ο αέρας στα χωριά γεμίζει από μυρωδιές ξύλων που σιγοκαίγονται, τα φύλλα αλλάζουν φορεσιά, στρώνοντας ατέλειωτα φθινοπωρινά «χαλιά». Μικρές σκηνές που σφύζουν από ρομαντισμό και γοητεία ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά, όσο η ρετρό ατμόσφαιρα και τα πρώτα κρύα μάς κάνουν να βγάζουμε από την ντουλάπα τα βολικά φουτεράκια.

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