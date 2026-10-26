Ρεκόρ διεθνών αεροπορικών αφίξεων και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Πελοπόννησο
Ρεκόρ διεθνών αεροπορικών αφίξεων και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Πελοπόννησο
Ανοίγει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας το 2027.
Με αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στην Αργολίδα, και παρεμβάσεις που εκτείνονται από τις μεταφορές και τη διαχείριση του νερού μέχρι τα μονοπάτια και τις ψηφιακές πολιτιστικές εμπειρίες, η Πελοπόννησος επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον τουριστικό χάρτη. Όπως εξηγεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, η προσπάθεια επιστροφής σε ισχυρότερη τροχιά ανάπτυξης συνδέεται με έναν ευρύτερο σχεδιασμό, στον οποίο οι υποδομές, η επιχειρηματικότητα και η προβολή του προορισμού λειτουργούν συμπληρωματικά.
«Ο τουρισμός δεν λειτουργεί από μόνος του σαν τομέας. Είναι μία συνεργασία, ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων», επισημαίνει, περιγράφοντας τη λογική των παρεμβάσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
«Ο τουρισμός δεν λειτουργεί από μόνος του σαν τομέας. Είναι μία συνεργασία, ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων», επισημαίνει, περιγράφοντας τη λογική των παρεμβάσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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