Η ζήτηση για τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 32% έως το 2036
Η ζήτηση για τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 32% έως το 2036
Οι τουριστικές δαπάνες προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 1,3 τρισ. ευρώ.
Ο τουριστικός χάρτης της Ευρώπης αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά κατά την επόμενη δεκαετία, καθώς νέες κατηγορίες ταξιδιωτών, αναδυόμενοι προορισμοί και μεταβαλλόμενες τάσεις στη ζήτηση διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, σύμφωνα με νέα έκθεση του ξενοδοχειακού ομίλου της Accor.
Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία και προβλέψεις της Tourism Economics, κορυφαίου διεθνούς οργανισμού οικονομικών προβλέψεων, εκτιμά ότι η ζήτηση για τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 32% την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας περισσότερες από 1,6 δισ. διανυκτερεύσεις ετησίως.
Οι δαπάνες των εισερχόμενων επισκεπτών στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν από 825 δισ. ευρώ το 2026 σε περισσότερα από 1,3 τρισ. ευρώ έως το 2036, καταγράφοντας αύξηση 64%. Οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά αναμένεται να αυξηθούν κατά 72%, για αγορές λιανικής κατά 69% και για δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού κατά 66%. Οι αφίξεις επαγγελματιών ταξιδιωτών στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50%, έναντι αύξησης 39% για τα ταξίδια αναψυχής. Ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη αναμένεται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (+118%) και τη Μέση Ανατολή (+112%).
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Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία και προβλέψεις της Tourism Economics, κορυφαίου διεθνούς οργανισμού οικονομικών προβλέψεων, εκτιμά ότι η ζήτηση για τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 32% την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας περισσότερες από 1,6 δισ. διανυκτερεύσεις ετησίως.
Οι δαπάνες των εισερχόμενων επισκεπτών στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν από 825 δισ. ευρώ το 2026 σε περισσότερα από 1,3 τρισ. ευρώ έως το 2036, καταγράφοντας αύξηση 64%. Οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά αναμένεται να αυξηθούν κατά 72%, για αγορές λιανικής κατά 69% και για δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού κατά 66%. Οι αφίξεις επαγγελματιών ταξιδιωτών στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50%, έναντι αύξησης 39% για τα ταξίδια αναψυχής. Ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη αναμένεται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (+118%) και τη Μέση Ανατολή (+112%).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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