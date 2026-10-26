Αττική: Η νέα διεθνής τουριστική καμπάνια και το μεγάλο στοίχημα της πρωτιάς στα έσοδα
Αττική: Η νέα διεθνής τουριστική καμπάνια και το μεγάλο στοίχημα της πρωτιάς στα έσοδα
Νίκος Χαρδαλιάς: «Στόχος μας η πρώτη θέση στα έσοδα από τουρισμό».
Τη νέα διεθνή καμπάνια τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής «Phenomenon» παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη.
Με κεντρικό μήνυμα «Greater Athens, more than a region, a phenomenon», η καμπάνια προσκαλεί το διεθνές κοινό να ανακαλύψει ολόκληρη την Αττική ως έναν πολυδιάστατο προορισμό τεσσάρων εποχών. Η νέα καμπάνια εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα τουριστικής προβολής, με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες αξιολόγησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση της μέσης παραμονής και της τουριστικής δαπάνης, η ενίσχυση της επισκεψιμότητας σε όλη την Περιφέρεια πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο και η διάχυση των ωφελειών της τουριστικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες ολόκληρης της Αττικής.
Το «Phenomenon», μια λέξη με ελληνικές ρίζες και παγκόσμια χρήση, δίνει όνομα σε αυτό που ξεχωρίζει την Αττική: τη δυνατότητα να συνδυάζει κανείς μέσα στην ίδια μέρα εμπειρίες που αλλού απαιτούν ξεχωριστά ταξίδια. Από τα μνημεία και τη σύγχρονη μητροπολιτική ζωή έως την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα κοσμοπολίτικα νησιά, τους αμπελώνες και τις ορεινές διαδρομές, η καμπάνια προσκαλεί το διεθνές κοινό να ανακαλύψει το πλήρες εύρος των επιλογών του προορισμού. Το πρωί, ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνά την πόλη και το απόγευμα να απολαμβάνει την ηρεμία ενός νησιού. Μια διαδρομή στο βουνό μπορεί να δώσει τη θέση της σε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Με κεντρικό μήνυμα «Greater Athens, more than a region, a phenomenon», η καμπάνια προσκαλεί το διεθνές κοινό να ανακαλύψει ολόκληρη την Αττική ως έναν πολυδιάστατο προορισμό τεσσάρων εποχών. Η νέα καμπάνια εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα τουριστικής προβολής, με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες αξιολόγησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση της μέσης παραμονής και της τουριστικής δαπάνης, η ενίσχυση της επισκεψιμότητας σε όλη την Περιφέρεια πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο και η διάχυση των ωφελειών της τουριστικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες ολόκληρης της Αττικής.
Το «Phenomenon», μια λέξη με ελληνικές ρίζες και παγκόσμια χρήση, δίνει όνομα σε αυτό που ξεχωρίζει την Αττική: τη δυνατότητα να συνδυάζει κανείς μέσα στην ίδια μέρα εμπειρίες που αλλού απαιτούν ξεχωριστά ταξίδια. Από τα μνημεία και τη σύγχρονη μητροπολιτική ζωή έως την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα κοσμοπολίτικα νησιά, τους αμπελώνες και τις ορεινές διαδρομές, η καμπάνια προσκαλεί το διεθνές κοινό να ανακαλύψει το πλήρες εύρος των επιλογών του προορισμού. Το πρωί, ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνά την πόλη και το απόγευμα να απολαμβάνει την ηρεμία ενός νησιού. Μια διαδρομή στο βουνό μπορεί να δώσει τη θέση της σε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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