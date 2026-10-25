Στο Κάστρο των Ιωαννίνων: Η εμπειρία στην πολιτιστική καρδιά της πόλης
Στο Κάστρο των Ιωαννίνων: Η εμπειρία στην πολιτιστική καρδιά της πόλης
Μια ξεχωριστή βόλτα που αξίζει να κάνετε τη νέα χρονιά, αν βρεθείτε εκεί.
Αν μπορούσε να χωρέσει κανείς τα Ιωάννινα σε μια καρτ ποστάλ, αυτή θα ήταν σίγουρα ένα τοπίο με φόντο τα μαυρισμένα από την υγρασία τείχη του κάστρου και τα κιτρινισμένα φύλλα στο νωπό έδαφος. Το Κάστρο των Ιωαννίνων -η πολιτιστική καρδιά της πόλης- είναι στην ουσία ό,τι απέμεινε από τα παλιά Γιάννενα και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι το ζωντανό κύτταρο της πόλης που δεν σταματά να κεντρίζει το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών.
Με τρεις βασικές πύλες και κάποιες μικρότερες εισόδους διασκορπισμένες περιμετρικά των τειχών, κάθε επισκέπτης έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί το Κάστρο και να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο βιώνοντας το παρελθόν της πόλης, όπως αυτό αποτυπώθηκε στα κτίρια και τις γειτονιές της γιαννιώτικης Καστροπολιτείας.
Ξεκινώντας από την πύλη του Αη-Γιώργη πλάι στο μικρό εκκλησάκι, όπου μαρτύρησε ο άγιος Γεώργιος από τα Γιάννενα και στρίβοντας αριστερά στο πετρόκτιστο καλντερίμι περπατάτε στα απομεινάρια της παλιάς εβραϊκής συνοικίας των Ιωαννίνων. Μετά από λίγο, στα δεξιά σας, θα δείτε τη μεγάλη βαριά μεταλλική πόρτα της γιαννιώτικης Συναγωγής και αν ο χώρος είναι ανοιχτός, θα μπορέσετε να δείτε το μικρό προαύλιο και το εσωτερικό της ιστορικής Συναγωγής των Ιωαννίνων που αποτυπώνει την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων.
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Με τρεις βασικές πύλες και κάποιες μικρότερες εισόδους διασκορπισμένες περιμετρικά των τειχών, κάθε επισκέπτης έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί το Κάστρο και να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο βιώνοντας το παρελθόν της πόλης, όπως αυτό αποτυπώθηκε στα κτίρια και τις γειτονιές της γιαννιώτικης Καστροπολιτείας.
Ξεκινώντας από την πύλη του Αη-Γιώργη πλάι στο μικρό εκκλησάκι, όπου μαρτύρησε ο άγιος Γεώργιος από τα Γιάννενα και στρίβοντας αριστερά στο πετρόκτιστο καλντερίμι περπατάτε στα απομεινάρια της παλιάς εβραϊκής συνοικίας των Ιωαννίνων. Μετά από λίγο, στα δεξιά σας, θα δείτε τη μεγάλη βαριά μεταλλική πόρτα της γιαννιώτικης Συναγωγής και αν ο χώρος είναι ανοιχτός, θα μπορέσετε να δείτε το μικρό προαύλιο και το εσωτερικό της ιστορικής Συναγωγής των Ιωαννίνων που αποτυπώνει την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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