Ταξίδι με παιδιά στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό – Bird watching, όμορφες διαδρομές, πολλή ιστορία
Ταξίδι με παιδιά στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό – Bird watching, όμορφες διαδρομές, πολλή ιστορία
Το σπάνιο οικοσύστημα της περιοχής θα προσφέρει στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες εξερεύνησης.
Φωτογραφικές μηχανές, κιάλια και τα ποδήλατα δεμένα στο αυτοκίνητο: Αυτός είναι ο βασικός εξοπλισμός ενός οικογενειακού ταξιδιού στο Μεσολόγγι, την πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας. Εκτός από τη φημισμένη λιμνοθάλασσα, στις διαδρομές σας στην περιοχή θα σας εντυπωσιάσουν οι ορεινοί όγκοι της Βαράσοβας και του Αράκυνθου που υψώνονται στο βάθος.
Κτισμένο ανάμεσα στις λιμνοθάλασσες, γι’ αυτό και πήρε το όνομα mezzo-laghi από τους Ιταλούς, το Μεσολόγγι είναι από τους ωραιότερους, κοντινούς στην Αθήνα, προορισμούς για Σαββατοκύριακο, όλες τις εποχές. Μια πόλη ασφαλής για τα παιδιά που προσφέρει πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Μάλιστα, καθώς είναι εντελώς επίπεδη, το ποδήλατο έχει γίνει το βασικό μέσο μετακίνησης μεγάλων και μικρών. Περνώντας την πέτρινη πύλη και μπαίνοντας στην πόλη θα σας κάνουν εντύπωση οι ελληνικές σημαίες που ανεμίζουν παντού. Το Μεσολόγγι χαρακτηρίζεται ως ιστορική, ή ιερή πόλη και έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με την Επανάσταση του 1821. Είναι μια πόλη συνώνυμη της ελευθερίας, αλλά και των τεχνών.
Αν δεν το έχουν ήδη μάθει στο σχολείο, διηγηθείτε στα παιδιά πως τον Απρίλιο του 1826 οι Μεσολογγίτες έκαναν την ηρωική «Έξοδο του Μεσολογγίου». Πολιορκημένοι από τα Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ και του Κιουταχή, δεν άντεξαν άλλο τις αρρώστιες και την πείνα και πήραν τη δύσκολη αυτή απόφαση. Στη διάρκεια της Εξόδου χιλιάδες Έλληνες σφαγιάστηκαν και αιχμαλωτίστηκαν. Το γεγονός έχει αποτυπωθεί σε πολλά έργα τέχνης και έχει εμπνεύσει ποιητές και πεζογράφους -ποιος δεν θυμάται άλλωστε τον περίφημο στίχο «Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει», του Διονυσίου Σολωμού.
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Κτισμένο ανάμεσα στις λιμνοθάλασσες, γι’ αυτό και πήρε το όνομα mezzo-laghi από τους Ιταλούς, το Μεσολόγγι είναι από τους ωραιότερους, κοντινούς στην Αθήνα, προορισμούς για Σαββατοκύριακο, όλες τις εποχές. Μια πόλη ασφαλής για τα παιδιά που προσφέρει πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Μάλιστα, καθώς είναι εντελώς επίπεδη, το ποδήλατο έχει γίνει το βασικό μέσο μετακίνησης μεγάλων και μικρών. Περνώντας την πέτρινη πύλη και μπαίνοντας στην πόλη θα σας κάνουν εντύπωση οι ελληνικές σημαίες που ανεμίζουν παντού. Το Μεσολόγγι χαρακτηρίζεται ως ιστορική, ή ιερή πόλη και έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με την Επανάσταση του 1821. Είναι μια πόλη συνώνυμη της ελευθερίας, αλλά και των τεχνών.
Αν δεν το έχουν ήδη μάθει στο σχολείο, διηγηθείτε στα παιδιά πως τον Απρίλιο του 1826 οι Μεσολογγίτες έκαναν την ηρωική «Έξοδο του Μεσολογγίου». Πολιορκημένοι από τα Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ και του Κιουταχή, δεν άντεξαν άλλο τις αρρώστιες και την πείνα και πήραν τη δύσκολη αυτή απόφαση. Στη διάρκεια της Εξόδου χιλιάδες Έλληνες σφαγιάστηκαν και αιχμαλωτίστηκαν. Το γεγονός έχει αποτυπωθεί σε πολλά έργα τέχνης και έχει εμπνεύσει ποιητές και πεζογράφους -ποιος δεν θυμάται άλλωστε τον περίφημο στίχο «Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει», του Διονυσίου Σολωμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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