Στάθης Χιλίτσης: Μας συστήνει τα ελληνικά βουνά μέσα από τα μονοπάτια τους

Η εμπειρία κρύβεται σε ολόκληρη την πορεία. Δεν χρειάζεται να φτάσεις στην κορυφή για να νιώσεις ότι η διαδρομή άξιζε.