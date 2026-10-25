Στάθης Χιλίτσης: Μας συστήνει τα ελληνικά βουνά μέσα από τα μονοπάτια τους
Στάθης Χιλίτσης: Μας συστήνει τα ελληνικά βουνά μέσα από τα μονοπάτια τους
Η εμπειρία κρύβεται σε ολόκληρη την πορεία. Δεν χρειάζεται να φτάσεις στην κορυφή για να νιώσεις ότι η διαδρομή άξιζε.
«Ένας χάρτης καταγράφει αποστάσεις, υψόμετρα και σημεία. Για τον άνθρωπο που περπατά όμως, η ίδια διαδρομή γεμίζει με προσωπικές αναμνήσεις. Θυμάσαι πού κουράστηκες, πού σταμάτησες, ποιον συνάντησες, πού άλλαξε ξαφνικά ο καιρός ή πού είδες κάτι που δεν περίμενες. Αν επιστρέψεις στο ίδιο μονοπάτι με άλλη παρέα ή σε διαφορετική εποχή, μπορεί να ζήσεις μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Κάπως έτσι δημιουργείται μια προσωπική χαρτογράφηση. Δε θυμάσαι απλώς από πού πέρασες, αλλά τι έζησες σε κάθε σημείο και τι πήρες μαζί σου φεύγοντας».
Ο Στάθης Χιλίτσης, πεζοπόρος και εμπνευστής της πλατφόρμας AltaRoam, μας ταξιδεύει στις ορεινές διαδρομές και τα ορειβατικά καταφύγια, γεμίζοντάς μας με εικόνες κι εμπειρίες που προϋποθέτουν χρήσιμους οδηγούς και πολύ πάθος για το βουνό και την ελληνική ύπαιθρο.
Πώς μπορεί κάποιος να «διαβάσει» το βουνό
Η δική μου σχέση με το βουνό δεν ξεκίνησε μέσα από κάποιο οργανωμένο σχέδιο. Άρχισα με απλές πεζοπορίες και στην πορεία ήθελα να ανακαλύπτω όλο και περισσότερα μέρη και διαδρομές. Κάθε εξόρμηση γεννούσε την επόμενη. Όσο ερχόμουν πιο κοντά στο βουνό, τόσο καταλάβαινα ότι δε με ενδιέφερε μόνο να φτάσω σε μια κορυφή. Με τραβούσε ολόκληρη η διαδικασία: η προετοιμασία, το μονοπάτι, οι αλλαγές του τοπίου και η αίσθηση ότι κάθε φορά γνωρίζεις ένα διαφορετικό κομμάτι της Ελλάδας. Μέσα από αυτή την προσωπική αναζήτηση προέκυψε αργότερα και η ανάγκη να συγκεντρώσω και να μοιραστώ όσα μάθαινα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ο Στάθης Χιλίτσης, πεζοπόρος και εμπνευστής της πλατφόρμας AltaRoam, μας ταξιδεύει στις ορεινές διαδρομές και τα ορειβατικά καταφύγια, γεμίζοντάς μας με εικόνες κι εμπειρίες που προϋποθέτουν χρήσιμους οδηγούς και πολύ πάθος για το βουνό και την ελληνική ύπαιθρο.
Πώς μπορεί κάποιος να «διαβάσει» το βουνό
Η δική μου σχέση με το βουνό δεν ξεκίνησε μέσα από κάποιο οργανωμένο σχέδιο. Άρχισα με απλές πεζοπορίες και στην πορεία ήθελα να ανακαλύπτω όλο και περισσότερα μέρη και διαδρομές. Κάθε εξόρμηση γεννούσε την επόμενη. Όσο ερχόμουν πιο κοντά στο βουνό, τόσο καταλάβαινα ότι δε με ενδιέφερε μόνο να φτάσω σε μια κορυφή. Με τραβούσε ολόκληρη η διαδικασία: η προετοιμασία, το μονοπάτι, οι αλλαγές του τοπίου και η αίσθηση ότι κάθε φορά γνωρίζεις ένα διαφορετικό κομμάτι της Ελλάδας. Μέσα από αυτή την προσωπική αναζήτηση προέκυψε αργότερα και η ανάγκη να συγκεντρώσω και να μοιραστώ όσα μάθαινα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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