Έτος-ορόσημο το 2026: Πάνω από 45 εκατ. επισκέπτες και 25 δισ. ευρώ στα ταμεία
Έτος-ορόσημο το 2026: Πάνω από 45 εκατ. επισκέπτες και 25 δισ. ευρώ στα ταμεία
Σε επίπεδα ρεκόρ και οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό.
Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να κλείσουν και τη φετινή χρονιά τα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού δημιουργώντας, ειδικότερα, από την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ένα μαξιλάρι ασφαλείας για την εθνική οικονομία. Αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις των ξένων τουριστών στη χώρα για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 9,4% αγγίζοντας τα 18,2 δισ. ευρώ από 16,64 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025 και 14,92 δισ. ευρώ το 8μηνο του 2024. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Σε ό,τι αφορά τον Αύγουστο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 6,5% αγγίζοντας τα 4,87 δισ. ευρώ από 4,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 4,01 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2024. Οι διεθνείς αφίξεις τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 13,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.
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Σε ό,τι αφορά τον Αύγουστο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 6,5% αγγίζοντας τα 4,87 δισ. ευρώ από 4,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 4,01 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2024. Οι διεθνείς αφίξεις τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 13,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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