«Επιστροφή στη νωχελική ησυχία»: H Παλαιόχωρα Χανίων της ηθοποιού Αντιγόνης Φρυδά
«Επιστροφή στη νωχελική ησυχία»: H Παλαιόχωρα Χανίων της ηθοποιού Αντιγόνης Φρυδά
Καλεί τον επισκέπτη να αφουγκραστεί το παρόν και να εγκαταλείψει τα σχέδια. Πραγματική ευλογία.
Σκέφτομαι όλους τους τόπους που κατά καιρούς έχω επισκεφτεί και για καθέναν από αυτούς θα μπορούσα να μιλήσω με μεγάλο ενθουσιασμό. Κι έτσι μοιραία αναρωτιέμαι αν υπάρχουν προορισμοί άσχημοι ή ασήμαντοι. Σίγουρα όχι. Υπάρχουν όμως τόποι που, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, κανείς αγαπά και στους οποίους επιστρέφει ξανά και ξανά. Αυτά είναι τα μέρη που τους έχεις «επιτρέψει» να σε κατακτήσουν, που σου έχουν «επιβάλει» τον δικό τους τρόπο ζωής. Για μένα, ευτυχώς, υπάρχει ένας τέτοιος τόπος κι είναι ο αγαπημένος προορισμός για κάθε μικρή ή μεγάλη ευκαιρία απόδρασης από την Αθήνα. Είναι η Παλαιόχωρα Χανίων, στη Νότια Κρήτη.
Έχουν περάσει σίγουρα 12 ή 13 χρόνια από την πρώτη μου επίσκεψη στην Παλαιόχωρα. Ομολογώ ότι ήμουν αρκετά συγκρατημένη κι όχι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την πρόταση του συντρόφου μου να απαρνηθώ τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και να κατευθυνθούμε προς την Κρήτη. Μου φαινόταν τόσο μεγάλη και πληθωρική η Κρήτη, που στο μυαλό μου δεν την λογάριαζα καν για νησί! Κι όταν τελικά φτάσαμε στην Παλαιόχωρα, μετά τα κοσμοπολίτικα Χανιά, αντίκρισα έναν τόπο εκ πρώτης όψεως συνηθισμένο, έναν σχετικά γραφικό οικισμό με πολλούς τουρίστες, που όμως στεκόταν πάνω σε μια χερσόνησο περιτριγυρισμένη από θάλασσα και μοναδικές παραλίες. «Όχι κι άσχημα», σκέφτηκα, «τουλάχιστον θα ευχαριστηθούμε τη θάλασσα».
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