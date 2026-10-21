Η πρότερη καθημερινή ζωή και το χρονικό καταστροφής της Πομπηίας
Η πρότερη καθημερινή ζωή και το χρονικό καταστροφής της Πομπηίας
Ο ήλιος κρύφτηκε, ο ουρανός βάφτηκε μαύρος και η Πομπηία όπως την γνώριζαν μέχρι τότε, θα έπαυε να υπάρχει.
Η Πομπηία ήταν μια ακμάζουσα ρωμαϊκή πόλη της εποχής. Ήταν το θέρετρο των πλούσιων οικογενειών. Για αυτό εκεί βρίσκονταν πολλά πανέμορφα και πολυτελή σπίτια, των οποίων οι κάτοικοι περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους στα αριστοκρατικά ιαματικά λουτρά και τις πισίνες. Τα σπίτια κοσμούσαν υπέροχα ψηφιδωτά δάπεδα και εντυπωσιακές τοιχογραφίες αλλά και νωπογραφίες, καθηλωτικά έργα τέχνης.
Στην Πομπηία ακόμα, υπήρχαν χώροι πολιτισμού για τους πλούσιους κατοίκους της, κάποιοι από τους οποίους έχουν διατηρηθεί και είναι μέχρι και σήμερα επισκέψιμοι. Η πόλη είχε μια πολύ πλουσιοπάροχη και γεμάτη ζωή καθημερινότητα, άνθρωποι κυκλοφορούσαν ανελλιπώς· είχε πλούσια αγορά και μια ακόμα πιο ανθηρή αγροτική ζωή. Συνδεόταν επίσης με ένα σημαντικό ποτάμιο λιμάνι της εποχής, αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην καθημερινότητα των κατοίκων της, οι οποίοι υπολογίζεται ότι άγγιζαν τις 15 με 20 χιλιάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στην Πομπηία ακόμα, υπήρχαν χώροι πολιτισμού για τους πλούσιους κατοίκους της, κάποιοι από τους οποίους έχουν διατηρηθεί και είναι μέχρι και σήμερα επισκέψιμοι. Η πόλη είχε μια πολύ πλουσιοπάροχη και γεμάτη ζωή καθημερινότητα, άνθρωποι κυκλοφορούσαν ανελλιπώς· είχε πλούσια αγορά και μια ακόμα πιο ανθηρή αγροτική ζωή. Συνδεόταν επίσης με ένα σημαντικό ποτάμιο λιμάνι της εποχής, αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην καθημερινότητα των κατοίκων της, οι οποίοι υπολογίζεται ότι άγγιζαν τις 15 με 20 χιλιάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα