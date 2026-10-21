Η πρότερη καθημερινή ζωή και το χρονικό καταστροφής της Πομπηίας

Ο ήλιος κρύφτηκε, ο ουρανός βάφτηκε μαύρος και η Πομπηία όπως την γνώριζαν μέχρι τότε, θα έπαυε να υπάρχει.