5 προορισμοί στην ορεινή Πελοπόννησο για τα επόμενα Σαββατοκύριακα
5 προορισμοί στην ορεινή Πελοπόννησο για τα επόμενα Σαββατοκύριακα
Μοναδικές εξορμήσεις σε χωριά της ορεινής Πελοποννήσου με απίστευτη φύση, ιστορικό παρελθόν και πεντανόστιμα τοπικά πιάτα
Τώρα που το φθινόπωρο έχει πια κάνει αισθητή την παρουσία του, οι σκέψεις μας για αποδράσεις στρέφονται σε γραφικά ορεινά χωριά. Η ορεινή Πελοπόννησος, με την ατμοσφαιρική της ομορφιά, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ζεστά φθινοπωρινά Σαββατοκύριακα και προσφέρει επιλογές για κάθε τύπο ταξιδιώτη.
Καστάνιτσα
Στη σκιά του Πάρνωνα και ανάμεσα σε βουνοκορφές, η Καστάνιτσα είναι καλά κρυμμένη μέσα σε καστανιές, έλατα, πεύκα, πλατάνια και οξιές. Τα σπίτια, χτισμένα σε δύο πλαγιές, είναι στην πλειοψηφία τους δίπατα ή τρίπατα παλιά αρχοντικά, ασβεστωμένα και με σκούρες σχιστόπλακες για στέγη, που κάνουν το χωριό να ξεχωρίζει από την τυπική εικόνα άλλων χωριών της Πελοποννήσου. Πατά στα αγαπημένα χώματα της Αρκαδίας και είναι σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο περίπου 840 μέτρων. Είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της βόρειας Κυνουρίας και ανήκει στα Τσακωνοχώρια. Τα καλντερίμια και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της –καθώς αρκετά από τα σπίτια μετρούν αιώνες ζωής– της έχουν δώσει δικαίως μια θέση στους διατηρητέους οικισμούς της χώρας από το 1967.
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Καστάνιτσα
Στη σκιά του Πάρνωνα και ανάμεσα σε βουνοκορφές, η Καστάνιτσα είναι καλά κρυμμένη μέσα σε καστανιές, έλατα, πεύκα, πλατάνια και οξιές. Τα σπίτια, χτισμένα σε δύο πλαγιές, είναι στην πλειοψηφία τους δίπατα ή τρίπατα παλιά αρχοντικά, ασβεστωμένα και με σκούρες σχιστόπλακες για στέγη, που κάνουν το χωριό να ξεχωρίζει από την τυπική εικόνα άλλων χωριών της Πελοποννήσου. Πατά στα αγαπημένα χώματα της Αρκαδίας και είναι σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο περίπου 840 μέτρων. Είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της βόρειας Κυνουρίας και ανήκει στα Τσακωνοχώρια. Τα καλντερίμια και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της –καθώς αρκετά από τα σπίτια μετρούν αιώνες ζωής– της έχουν δώσει δικαίως μια θέση στους διατηρητέους οικισμούς της χώρας από το 1967.
Διαβάστε περισσότερα στο www.travel.gr
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