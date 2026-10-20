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Φθινοπωρινά Ιωάννινα: Ένα σύντομο ταξίδι στην «πρωτεύουσα της Ηπείρου»
TRAVEL.GR

Φθινοπωρινά Ιωάννινα: Ένα σύντομο ταξίδι στην «πρωτεύουσα της Ηπείρου»

Φύση, ιστορία και πολιτισμός με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα.

Φθινοπωρινά Ιωάννινα: Ένα σύντομο ταξίδι στην «πρωτεύουσα της Ηπείρου»
Τα Ιωάννινα, η εμβληματική πρωτεύουσα της Ηπείρου, είναι δικαίως η πρωτεύουσα του ελληνικού φθινοπώρου. Πόλη γραφική και παραδοσιακή, αλλά ταυτόχρονα μοντέρνα, προσφέρει ένα δυναμικό σύνολο εμπειριών που συνδυάζει φύση, ιστορία και γαστρονομία μέσα σε ένα ασυναγώνιστο φθινοπωρινό τοπίο. Οι βόλτες στον Μώλο της λίμνης, με θέα τα χρώματα της εποχής και τον συννεφιασμένο ουρανό, αρκούν για να ζήσει κανείς τη γλυκιά μελαγχολία του φθινοπώρου που πλησιάζει.

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