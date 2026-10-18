Βασιλική Κοϊμτζίδου: Μια απόφαση ζωής στις κορυφές των Αγράφων
Βασιλική Κοϊμτζίδου: Μια απόφαση ζωής στις κορυφές των Αγράφων
Σχεδόν τέσσερις ώρες από την Αθήνα και μιάμιση από την Καρδίτσα, το τοπίο ξεδιπλώνεται αργά
Ελατόδαση που σκουραίνουν, χαράδρες που βαθαίνουν, ο αέρας που αλλάζει χαρακτήρα από χιλιόμετρο σε χιλιόμετρο. Η Αμαλία, η φωτογράφος του ταξιδιού μας, έχει σταματήσει να μιλά από ώρα. Κοιτά έξω από το παράθυρο και σαν να μην πιστεύει. Πριν φτάσουμε στο Πετρίλο, στο διάσελο στα 1500 μέτρα υψόμετρο σταματάμε. Κάνει κρύο παρόλο που βρισκόμαστε στα τέλη του Απριλίου. Αγναντεύουμε τα βουνά με το χιόνι να ξεκινά από τις κορυφές και να κατεβαίνει τις πλαγιές. Δεν υπάρχει τίποτε να σε βιάσει εδώ πάνω. Συνεχίζουμε για το Πετρίλο. Εκεί θα συναντήσουμε μία γυναίκα που επέλεξε να ζήσει σε αυτή την ησυχία, όχι από ανάγκη, αλλά από απόφαση. Τη λένε Βασιλική Κοϊμτζίδου και μας περιμένει.
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