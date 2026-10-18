Προορισμοί 1 ώρα από την Αθήνα για τα πρώτα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου
TRAVEL.GR

Προορισμοί 1 ώρα από την Αθήνα για τα πρώτα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου

Σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα, υπάρχουν προορισμοί που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ιστορίας, φύσης και πολιτισμού

Προορισμοί 1 ώρα από την Αθήνα για τα πρώτα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου
Είμαστε πλέον στην καρδιά του φθινοπώρου και φέρνει μαζί του την πιο ώριμη και γοητευτική εκδοχή της Αττικής. Η φύση αλλάζει χρώματα, η θερμοκρασία είναι ιδανική για εξερεύνηση χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού ή το τσουχτερό κρύο του χειμώνα, και τα Σαββατοκύριακα ζητούν απεγνωσμένα εκδρομές. Είναι η χρυσή εποχή για πεζοπορίες στο δάσος, ιστορικές περιπλανήσεις και ζεστό καφέ σε γραφικά χωριά.

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