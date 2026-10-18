Προορισμοί 1 ώρα από την Αθήνα για τα πρώτα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου
Προορισμοί 1 ώρα από την Αθήνα για τα πρώτα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου
Σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα, υπάρχουν προορισμοί που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ιστορίας, φύσης και πολιτισμού
Είμαστε πλέον στην καρδιά του φθινοπώρου και φέρνει μαζί του την πιο ώριμη και γοητευτική εκδοχή της Αττικής. Η φύση αλλάζει χρώματα, η θερμοκρασία είναι ιδανική για εξερεύνηση χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού ή το τσουχτερό κρύο του χειμώνα, και τα Σαββατοκύριακα ζητούν απεγνωσμένα εκδρομές. Είναι η χρυσή εποχή για πεζοπορίες στο δάσος, ιστορικές περιπλανήσεις και ζεστό καφέ σε γραφικά χωριά.
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