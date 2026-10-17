Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε στο κεντρικό Πήλιο
Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε στο κεντρικό Πήλιο
Υπέροχα χωριά με σημαντικά αξιοθέατα και όμορφες παραλίες.
Αν υπάρχει ένας προορισμός στην Ελλάδα που είναι πραγματικά δελεαστικός και τους 12 μήνες του χρόνου είναι το Πήλιο. Το βουνό των Κενταύρων έχει υπέροχα δάση κατάλληλα για πεζοπορικές διαδρομές. Έχει χιονοδρομικό κέντρο. Έχει χωριά από τα ομορφότερα στην Eλλάδα. Έχει σημαντικά αξιοθέατα και μνημεία της ελληνικής ιστορίας και όχι μόνο. Έχει πεζοπορικές διαδρομές κατάλληλες για τον αρχάριο πεζοπόρο και διασκεδαστικές για τον έμπειρο. Έχει υπέροχους ξενώνες, ταβέρνες και εστιατόρια που αναδεικνύουν τις εξαιρετικές πρώτες ύλες και συνταγές της περιοχής. Και φυσικά έχει υπέροχες παραλίες, πράγμα που (και αυτό) το κάνει έναν προορισμό για κάθε εποχή. Στις επόμενες γραμμές θα διαβάσετε τα καλύτερα αξιοθέατα και δραστηριότητες του κεντρικού Πηλίου τα οποία μπορείτε να δείτε και να κάνετε όταν βρεθείτε εκεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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