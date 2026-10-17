Λίμνη Βεγορίτιδα: Ένας ζωντανός πίνακας φθινοπωρινής γαλήνης
Λίμνη Βεγορίτιδα: Ένας ζωντανός πίνακας φθινοπωρινής γαλήνης
Ανάμεσα στα τοπία της Βόρειας Ελλάδας, βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας.
Ταξιδεύουμε στη λίμνη Βεγορίτιδα, έναν τόπο όπου η φύση μιλά χαμηλόφωνα, μα κάθε της ψίθυρος κουβαλά νόημα. Είναι από εκείνα τα μέρη που αφουγκράζεσαι την ηρεμία στην αύρα τους και που, όσο τα παρατηρείς, αποκαλύπτουν σιγά σιγά την ιδιαιτερότητά τους. Απομακρυσμένη και σχεδόν διακριτική ανάμεσα στα τοπία της Βόρειας Ελλάδας, ανάμεσα στους νομούς Πέλλας και Φλώρινας, η Βεγορίτιδα απλώνει την υδάτινη επιφάνειά της, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες και βαθύτερες λίμνες της χώρας.
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