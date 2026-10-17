2 υπέροχες πόλεις της Ουγγαρίας για φθινοπωρινό ταξίδι
2 υπέροχες πόλεις της Ουγγαρίας για φθινοπωρινό ταξίδι
Δύο ουγγρικές πόλεις προσφέρουν ιστορία, αρχιτεκτονική και αυθεντική ατμόσφαιρα για ένα ξεχωριστό ταξίδι.
Μακριά από τη διάσημη Βουδαπέστη που είναι από τους πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς και γεμάτη κόσμο κάθε εποχή του χρόνου υπάρχουν πόλεις της Ουγγαρίας που είναι πανέμορφες, πολύ ενδιαφέρουσες και αξίζουν το ταξίδι σας.
Pécs
Το Pécs στα νοτιοδυτικά της χώρας, είναι μια πανέμορφη και ιδιαίτερα ζωντανή πόλη καθώς φιλοξενεί πολλούς φοιτητές. Εξάλλου εδώ ιδρύθηκε και το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας το 1367 από τον Βασιλιά Λουδοβίκο τον Μέγα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Pécs
Το Pécs στα νοτιοδυτικά της χώρας, είναι μια πανέμορφη και ιδιαίτερα ζωντανή πόλη καθώς φιλοξενεί πολλούς φοιτητές. Εξάλλου εδώ ιδρύθηκε και το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας το 1367 από τον Βασιλιά Λουδοβίκο τον Μέγα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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