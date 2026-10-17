Ταξίδι χωρίς πρόγραμμα: 4 προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψουμε με μόνο οδηγό τον αυθορμητισμό
TRAVEL.GR

Ταξίδι χωρίς πρόγραμμα: 4 προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψουμε με μόνο οδηγό τον αυθορμητισμό

Όταν το «No plan - No problem» γίνεται το σύνθημα για ένα αξέχαστο ταξίδι

Ταξίδι χωρίς πρόγραμμα: 4 προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψουμε με μόνο οδηγό τον αυθορμητισμό
Όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ταξιδιωτών που βλέπουν κάθε ταξίδι σαν ένα project με εντατική προετοιμασία ως την παραμικρή λεπτομέρεια, ίσως προσπεράσουν το συγκεκριμένο άρθρο διαβάζοντας και μόνο τον τίτλο. Ανήκοντας φανατικά -ως πρότινος τουλάχιστον- στο είδος του ταξιδευτή-καλού μαθητή, που απολαμβάνει την εξονυχιστική μελέτη για τον τόπο όπου σκοπεύει να ταξιδέψει και τον προγραμματισμό κάθε μέρας με βάση συγκεκριμένες διαδρομές, επισκέψεις και στάσεις, θα σας έλεγα να το ξανασκεφτείτε.

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