Γιουσουρούμ: Το παλαιοπωλείο στη Δράμα όπου κάθε αντικείμενο έχει ψυχή
Γιουσουρούμ: Το παλαιοπωλείο στη Δράμα όπου κάθε αντικείμενο έχει ψυχή
Έπιπλα, γραφομηχανές, ραδιόφωνα, καθρέφτες, ρολόγια και φωτιστικά περασμένων δεκαετιών είναι ορισμένα από όσα θα βρείτε στο δραμινό παλαιοπωλείο.
Το κατάστημα στο νούμερο 186 της οδού Βεργίνας στη Δράμα μάς καλεί να παύσουμε το βάδισμά μας και να παρατηρήσουμε όσα κοσμούν τη βιτρίνα του, λίγο πιο χαμηλά από την επιγραφή «αντίκες» και τη φωτεινή ταμπέλα «Γιουσουρούμ»: γυάλινα βάζα, κηροπήγια, ρολόγια, φωτιστικά, παλιές βαλίτσες. Εντός του παλαιοπωλείου οι κατηγορίες των αντικειμένων πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν ένα νοητό σύνολο από ιστορίες ανθρώπων που είχαν συνδεθεί με αυτά και είχαν αφήσει το ίχνος τους πάνω στο υλικό – το ξύλο, το μέταλλο, το γυαλί, η πορσελάνη.
«Κάθε αντικείμενο έχει ιστορία και ψυχή γιατί κάποτε ανήκε στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Και αυτό το ίχνος είναι ωραίο να το κρατάς ζωντανό και να μπορείς να το μεταδόσεις στον επόμενο κάτοχο. Σε άλλα χέρια αλλάζει και η χρήση του αντικειμένου, έτσι αυτό δεν ξεχνιέται και κρατιέται ζωντανό», αναφέρει στο Travel ο Νικόλαος Τσάντας. Μαζί με την αδερφή του, Έμμη, βρίσκονται στο «τιμόνι» του παλαιοπωλείου «Γιουσουρούμ» από το 2019, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πατέρα τους, Αλέξανδρο Τσάντα.
Για περίπου 40 χρόνια, από τη δεκαετία του ’80 έως τον θάνατό του το 2019, ο Αλέξανδρος Τσάντας δραστηριοποιείτο στην αναπαλαίωση και την εμπορία παλαιών και καινούργιων κλασσικών αντικειμένων. Η αγάπη του για το παλιό αντικείμενο μεταβιβάστηκε στην οικογένειά του που με μεράκι και φροντίδα συνεχίζει την κληρονομιά που της δόθηκε. Ο ίδιος, ξεκίνησε συλλέγοντας και αγοράζοντας διάφορα πράγματα που είχαν αξία, επισκεύαζε και έκανε αναπαλαιώσεις και άλλες απαραίτητες εργασίες στα αντικείμενα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
«Κάθε αντικείμενο έχει ιστορία και ψυχή γιατί κάποτε ανήκε στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Και αυτό το ίχνος είναι ωραίο να το κρατάς ζωντανό και να μπορείς να το μεταδόσεις στον επόμενο κάτοχο. Σε άλλα χέρια αλλάζει και η χρήση του αντικειμένου, έτσι αυτό δεν ξεχνιέται και κρατιέται ζωντανό», αναφέρει στο Travel ο Νικόλαος Τσάντας. Μαζί με την αδερφή του, Έμμη, βρίσκονται στο «τιμόνι» του παλαιοπωλείου «Γιουσουρούμ» από το 2019, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πατέρα τους, Αλέξανδρο Τσάντα.
Για περίπου 40 χρόνια, από τη δεκαετία του ’80 έως τον θάνατό του το 2019, ο Αλέξανδρος Τσάντας δραστηριοποιείτο στην αναπαλαίωση και την εμπορία παλαιών και καινούργιων κλασσικών αντικειμένων. Η αγάπη του για το παλιό αντικείμενο μεταβιβάστηκε στην οικογένειά του που με μεράκι και φροντίδα συνεχίζει την κληρονομιά που της δόθηκε. Ο ίδιος, ξεκίνησε συλλέγοντας και αγοράζοντας διάφορα πράγματα που είχαν αξία, επισκεύαζε και έκανε αναπαλαιώσεις και άλλες απαραίτητες εργασίες στα αντικείμενα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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