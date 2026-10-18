Από την Παλαιά στη Νέα Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου: Ζήσαμε ένα ταξίδι στην τέχνη, τον χρόνο και την ιστορία
Από την Παλαιά στη Νέα Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου: Ζήσαμε ένα ταξίδι στην τέχνη, τον χρόνο και την ιστορία
Το Βερολίνο αποκαλύπτει την ιστορία, την τέχνη και τις πληγές της διαίρεσής του μέσα από δύο εμβληματικές πινακοθήκες.
Τριάντα επτά χρόνια μετά την πτώση του Τείχους, δύο εκθαμβωτικές συλλογές τέχνης παραμένουν γέφυρα μετάβασης από το ανατολικό στο δυτικό τμήμα της γερμανικής πρωτεύουσας
Από το Βερολίνο των ετερόκλιτων, συναρπαστικών εμπειριών δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα και καλλιτεχνικά δρώμενα, και μάλιστα σε τέτοια συγκέντρωση που ακόμη κι ένα ταξίδι αρκετών ημερών είναι αδύνατο να τα συμπεριλάβει όλα. Πιστοποιώντας τη σημαντική σχέση της Γερμανίας με τις τέχνες και τη συμβολή της στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, μουσικής, ζωγραφικής και γλυπτικής, εμβληματικά μουσεία διεθνούς φήμης -από το Μουσείο της Περγάμου ως το Bröhan Museum- σφύζουν από θησαυρούς που προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Ταυτόχρονα avant-garde γκαλερί και εναλλακτικοί καλλιτεχνικοί χώροι -από το Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart ως την Galerie Eigen + Art- υπογραμμίζουν την ταυτότητα της γερμανικής πρωτεύουσας ως διεθνούς μητρόπολης, που εξελίχθηκε από πνευματικό σε πολιτιστικό κέντρο και κατόπιν σε χωνευτήρι πρωτοποριακών τάσεων και βήμα ανάδειξης εναλλακτικών δημιουργών.
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Από το Βερολίνο των ετερόκλιτων, συναρπαστικών εμπειριών δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα και καλλιτεχνικά δρώμενα, και μάλιστα σε τέτοια συγκέντρωση που ακόμη κι ένα ταξίδι αρκετών ημερών είναι αδύνατο να τα συμπεριλάβει όλα. Πιστοποιώντας τη σημαντική σχέση της Γερμανίας με τις τέχνες και τη συμβολή της στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, μουσικής, ζωγραφικής και γλυπτικής, εμβληματικά μουσεία διεθνούς φήμης -από το Μουσείο της Περγάμου ως το Bröhan Museum- σφύζουν από θησαυρούς που προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Ταυτόχρονα avant-garde γκαλερί και εναλλακτικοί καλλιτεχνικοί χώροι -από το Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart ως την Galerie Eigen + Art- υπογραμμίζουν την ταυτότητα της γερμανικής πρωτεύουσας ως διεθνούς μητρόπολης, που εξελίχθηκε από πνευματικό σε πολιτιστικό κέντρο και κατόπιν σε χωνευτήρι πρωτοποριακών τάσεων και βήμα ανάδειξης εναλλακτικών δημιουργών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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