Θεσσαλονίκη: 35 γυναίκες από την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό συναντήθηκαν για όσα τις ενώνουν
Θεσσαλονίκη: 35 γυναίκες από την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό συναντήθηκαν για όσα τις ενώνουν
Το The Women Network συμπληρώνει τρία χρόνια παρουσίας, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο συναντήσεων με επίκεντρο τη γυναικεία ενδυνάμωση, την προσωπική εξέλιξη και την ανθρώπινη σύνδεση.
Με αφορμή το Triathlon Challenge Thermaikos, 35 προσκεκλημένες γυναίκες συναντήθηκαν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναικεία ενδυνάμωση, την ευεξία και την ανθρώπινη σύνδεση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας The Woman Network, που φέτος συμπληρώνει τρία χρόνια παρουσίας.
Με μια ξεχωριστή συνάντηση αφιερωμένη στη γυναικεία ενδυνάμωση, την ευεξία και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης, το Hyatt Regency Thessaloniki εγκαινίασε τον νέο κύκλο του The Women Network, της πρωτοβουλίας που εδώ και τρία χρόνια φέρνει κοντά γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, δημιουργώντας ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση γύρω από κοινές θεματικές και σύγχρονους προβληματισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Με μια ξεχωριστή συνάντηση αφιερωμένη στη γυναικεία ενδυνάμωση, την ευεξία και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης, το Hyatt Regency Thessaloniki εγκαινίασε τον νέο κύκλο του The Women Network, της πρωτοβουλίας που εδώ και τρία χρόνια φέρνει κοντά γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, δημιουργώντας ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση γύρω από κοινές θεματικές και σύγχρονους προβληματισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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