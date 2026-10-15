Η Ελλάδα διατηρεί την προεδρία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας για τρίτη συνεχόμενη θητεία
Η Ελλάδα διατηρεί την προεδρία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας για τρίτη συνεχόμενη θητεία
Ο Αλέξανδρος Βασιλικός ξανά στην ηγεσία της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας.
Στην 93η Γενική Συνέλευση της HOTREC, που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός επανεξελέγη για τρίτη συνεχόμενη θητεία στη θέση του Προέδρου της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης.
2 εκατ. επιχειρήσεις με πάνω από 10 εκατ. εργαζόμενους
Η HOTREC αποτελεί αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό κοινωνικό εταίρο και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας. Στους κόλπους της συμμετέχουν 47 εθνικές επαγγελματικές ενώσεις από 36 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας περίπου 2 εκατ. επιχειρήσεις, όπου απασχολούνται πάνω από 10 εκατ. εργαζόμενοι.
Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των ηγετών του κλάδου της Φιλοξενίας από τόσες χώρες της Ευρώπης, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ο κλάδος της Φιλοξενίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ιδιαίτερη δυναμική του συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων Φιλοξενίας, είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν οικογενειακό χαρακτήρα και ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
2 εκατ. επιχειρήσεις με πάνω από 10 εκατ. εργαζόμενους
Η HOTREC αποτελεί αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό κοινωνικό εταίρο και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας. Στους κόλπους της συμμετέχουν 47 εθνικές επαγγελματικές ενώσεις από 36 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας περίπου 2 εκατ. επιχειρήσεις, όπου απασχολούνται πάνω από 10 εκατ. εργαζόμενοι.
Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των ηγετών του κλάδου της Φιλοξενίας από τόσες χώρες της Ευρώπης, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ο κλάδος της Φιλοξενίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ιδιαίτερη δυναμική του συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων Φιλοξενίας, είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν οικογενειακό χαρακτήρα και ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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