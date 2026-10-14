Μέσα στο ιστορικό εργαστήριο της Σύρου όπου η οικογένεια Συκουτρή φτιάχνει λουκούμια από το 1928
Μέσα στο ιστορικό εργαστήριο της Σύρου όπου η οικογένεια Συκουτρή φτιάχνει λουκούμια από το 1928
Η ιστορία του 15χρονου πρόσφυγα που ίδρυσε μια από τις ιστορικές λουκουμοποιίες της Ερμούπολης.
UPD:
Κόρη ενός πρόσφυγα που έφτασε 15 ετών στη Σύρο από τη Σμύρνη, η Ντίνα Συκουτρή μεγάλωσε ανάμεσα στα καζάνια, στα σακιά της ζάχαρης και στον πολύβουο κόσμο του λιμανιού. Στην αφήγησή της, το συριανό λουκούμι κουβαλάει ολόκληρη την ιστορία μιας πόλης που χτίστηκε από ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκε να αρχίσουν τη ζωή τους από την αρχή.
Κάθε φορά που πήγαινα στην Ερμούπολη, δοκίμαζα τα περίφημα συριανά λουκούμια. Το όνομα Συκουτρή το είχα συναντήσει αρκετές φορές, πάνω στα χαρακτηριστικά κουτιά που βρίσκει κανείς στα καταστήματα της πόλης και στα σημεία πώλησης κοντά στο λιμάνι. Γνώριζα το προϊόν, όχι όμως και την ιστορία που κρυβόταν πίσω του. Ένα πρωινό ξεκίνησα να βρω το εργαστήριο. Ήταν ακόμη αρκετά νωρίς και η πόρτα ήταν κλειστή. Χτύπησα το κουδούνι και περίμενα. Ύστερα από λίγο, μια πολύ ευγενική κυρία εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού, ακριβώς πάνω από τον χώρο. «Κατεβαίνω αμέσως», μου είπε. Σε λιγότερο από πέντε λεπτά βρισκόταν μπροστά στην πόρτα. Ήταν η Ντίνα Συκουτρή. Είχε ήδη φορέσει τη λευκή ποδιά του εργαστηρίου, σαν να μην είχε κατέβει απλώς για να ανοίξει σε έναν απρόσμενο επισκέπτη, αλλά για να επιστρέψει στη θέση όπου είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Με καλωσόρισε και με οδήγησε στο εσωτερικό. Παρατηρούσα τις προθήκες, τα κουτιά, αντικείμενα από το παρελθόν και την ιστορία της λουκουμοποιίας.
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