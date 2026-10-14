Η σημασία της μείωσης της σπατάλης τροφίμων για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης
TRAVEL.GR

Η σημασία της μείωσης της σπατάλης τροφίμων για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης

Η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή στο Ρέθυμνο Zero Waste Forum.

Η σημασία της μείωσης της σπατάλης τροφίμων για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης
Στο Ρέθυμνο Zero Waste Forum, με θέμα την κυκλική διαχείριση οργανικών αποβλήτων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις βιώσιμες πρακτικές στον επισιτισμό, συμμετείχε και απηύθυνε ομιλία η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή.

Η Υφυπουργός συνεχάρη τους διοργανωτές και υπογράμμισε τη σημασία της μείωσης της σπατάλης τροφίμων και της υπεύθυνης διαχείρισης των αποβλήτων για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης. Επισήμανε ότι η σπατάλη τροφίμων συνεπάγεται και απώλεια των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή και τη διάθεσή τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν πετάμε ένα τρόφιμο, χάνουμε μαζί του το νερό και την ενέργεια που χρειάστηκαν για να παραχθεί, να μεταφερθεί και να συντηρηθεί. Χάνουμε και την εργασία των ανθρώπων που συνέβαλαν για να φτάσει στο τραπέζι μας».

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