Οκτώβριος στην Ορεινή Κορινθία: Ιδανικός προορισμός για μια σύντομη οικογενειακή απόδραση
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Οκτώβριος στην Ορεινή Κορινθία: Ιδανικός προορισμός για μια σύντομη οικογενειακή απόδραση

Tρίκαλα Κορινθίας -Ζήρεια- Στυμφαλία, μία διαδρομή μέσα στη φύση, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα

Οκτώβριος στην Ορεινή Κορινθία: Ιδανικός προορισμός για μια σύντομη οικογενειακή απόδραση
UPD:
Στην ορεινή Κορινθία τα παιδιά δε θα βαρεθούν ούτε λεπτό. Η Ζήρεια (Κυλλήνη) είναι ένα βουνό φιλικό, με φύση μαγευτική. Μπορούν να επιδοθούν σε πολλές δραστηριότητες, από το περπάτημα μέχρι την τοξοβολία και το ποδήλατο βουνού. Στη λίμνη Στυμφαλία θα κάνουν ένα υπέροχο επιτόπιο μάθημα μυθολογίας και φυσικής ιστορίας, καθώς λειτουργεί εκεί το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

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