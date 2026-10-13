Fallcation στην Τουρκία: Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό σε Τσανάκαλε, Τροία και Τένεδο
Fallcation στην Τουρκία: Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό σε Τσανάκαλε, Τροία και Τένεδο
Το Τσανάκαλε, όπως και η Κωνσταντινούπολη, αποτελεί ένα σπάνιο γεωγραφικό σταυροδρόμι ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία.
UPD:
Με μακρά ιστορία και στρατηγική τοποθεσία, το Τσανάκαλε έχει ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία του τον επιβλητικό Δούρειο Ίππο, δώρο της χολιγουντιανής παραγωγής «Τροία» μετά το πέρας των γυρισμάτων το 2004, που δεσπόζει στην προκυμαία. Κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου, με κατεύθυνση προς το παλιό λιμάνι και μια ανάσα από τα στενά των Δαρδανελίων, θα συναντήσετε το εστιατόριο Yalova. Στεγασμένο στην παλιά ψαραγορά της πόλης, υπηρετεί από το 1940 την αιγαιοπελαγίτικη γαστρονομική παράδοση, ενώ έχει λάβει τη διεθνή διάκριση του οδηγού Gault & Millau.
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