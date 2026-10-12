Νέες προοπτικές τουριστικής συνεργασίας με την Κίνα
Νέες προοπτικές τουριστικής συνεργασίας με την Κίνα
Συνάντηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού με υψηλόβαθμη κινεζική αντιπροσωπεία.
Οι προοπτικές ενίσχυσης της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, με έμφαση στην προβολή προορισμών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών επαφών και τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού FedHATTA στην Αθήνα, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της κινεζικής επαρχίας Heilongjiang.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων της επαρχίας Heilongjiang (Heilongjiang Foreign Affairs Office) και του τμήματος Ένωσης Φιλίας της Επαρχίας με Ξένες Χώρες (Heilongjiang Provincial People’s Association for Friendship with Foreign Countries).
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Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων της επαρχίας Heilongjiang (Heilongjiang Foreign Affairs Office) και του τμήματος Ένωσης Φιλίας της Επαρχίας με Ξένες Χώρες (Heilongjiang Provincial People’s Association for Friendship with Foreign Countries).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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