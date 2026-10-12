Σπήλαιο πηγών Αγγίτη: Μία συναρπαστική διαδρομή ανάμεσα σε σταλακτίτες
Σπήλαιο πηγών Αγγίτη: Μία συναρπαστική διαδρομή ανάμεσα σε σταλακτίτες
Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Δράμα βρίσκεται το μοναδικό επισκέψιμο ποτάμιο σπήλαιο της Ελλάδας.
UPD:
Λευκοί, κόκκινοι και καφετί σταλακτίτες διαφόρων μορφών γεμίζουν τον αμφιβληστροειδή μας όταν υψώνουμε το βλέμμα μας και τους θαυμάζουμε ενώ η σιωπή μάς κάνει κοινωνούς μαγευτικών στιγμών όπως του ήχου της σταγόνας νερού που πέφτει από την άκρη του σταλακτίτη και καταλήγει στην επιφάνεια του ποταμού καθώς και των νυχτερίδων ενώ εκτελούν διαδρομές στο εσωτερικό του σπηλαίου.
Είναι ορισμένες μόνο από τις οπτικές και ακουστικές εικόνες που ανακαλούμε από την περιήγησή μας στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη (Μααρά) το οποίο αποτελεί το γεωλογικό «στολίδι» του βόρειου άκρου της λεκάνης της Δράμας, στους νότιους πρόποδες του Φαλακρού όρους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Είναι ορισμένες μόνο από τις οπτικές και ακουστικές εικόνες που ανακαλούμε από την περιήγησή μας στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη (Μααρά) το οποίο αποτελεί το γεωλογικό «στολίδι» του βόρειου άκρου της λεκάνης της Δράμας, στους νότιους πρόποδες του Φαλακρού όρους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα