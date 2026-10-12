Πώς θα έχω κινητό και Data σε χώρα εκτός Ε.Ε.;
Πώς θα έχω κινητό και Data σε χώρα εκτός Ε.Ε.;
Ένα πρακτικό ζήτημα που μας απασχολεί πριν από κάθε ταξίδι μας σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το αεροπλάνο προσγειώνεται, απενεργοποιείτε τη λειτουργία πτήσης και μία από τις πρώτες κινήσεις είναι σχεδόν πάντα η ίδια: ανοίγετε το κινητό για να ενημερώσετε ότι φτάσατε, να βρείτε τη διαδρομή προς το ξενοδοχείο, να καλέσετε ταξί ή να τσεκάρετε την κράτησή σας. Όταν, όμως, ταξιδεύετε σε μία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα επιπλέον ερώτημα που καλό είναι να έχετε απαντήσει πριν από την αναχώρηση: πώς θα έχετε internet χωρίς να βρεθείτε αντιμέτωποι με έναν υπέρογκο λογαριασμό roaming;
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