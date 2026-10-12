Πώς θα έχω κινητό και Data σε χώρα εκτός Ε.Ε.;

Ένα πρακτικό ζήτημα που μας απασχολεί πριν από κάθε ταξίδι μας σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης