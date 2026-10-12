Πώς θα έχω κινητό και Data σε χώρα εκτός Ε.Ε.;
TRAVEL.GR

Πώς θα έχω κινητό και Data σε χώρα εκτός Ε.Ε.;

Ένα πρακτικό ζήτημα που μας απασχολεί πριν από κάθε ταξίδι μας σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πώς θα έχω κινητό και Data σε χώρα εκτός Ε.Ε.;
Το αεροπλάνο προσγειώνεται, απενεργοποιείτε τη λειτουργία πτήσης και μία από τις πρώτες κινήσεις είναι σχεδόν πάντα η ίδια: ανοίγετε το κινητό για να ενημερώσετε ότι φτάσατε, να βρείτε τη διαδρομή προς το ξενοδοχείο, να καλέσετε ταξί ή να τσεκάρετε την κράτησή σας. Όταν, όμως, ταξιδεύετε σε μία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα επιπλέον ερώτημα που καλό είναι να έχετε απαντήσει πριν από την αναχώρηση: πώς θα έχετε internet χωρίς να βρεθείτε αντιμέτωποι με έναν υπέρογκο λογαριασμό roaming;

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