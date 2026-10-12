Ναύπακτος: Γιατί είναι ιδανικός προορισμός για μία σύντομη οικογενειακή απόδραση

Η πόλη με το ενετικό λιμάνι και τη μεγάλη ιστορία που βρέχει τα πόδια της στον Κορινθιακό.