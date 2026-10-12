Ναύπακτος: Γιατί είναι ιδανικός προορισμός για μία σύντομη οικογενειακή απόδραση
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Ναύπακτος: Γιατί είναι ιδανικός προορισμός για μία σύντομη οικογενειακή απόδραση

Η πόλη με το ενετικό λιμάνι και τη μεγάλη ιστορία που βρέχει τα πόδια της στον Κορινθιακό.

Ναύπακτος: Γιατί είναι ιδανικός προορισμός για μία σύντομη οικογενειακή απόδραση
Φρουρός της, το κάστρο που αντικρίζει τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και τη θάλασσα ως τα απέναντι βουνά της Πελοποννήσου. Η Ναύπακτος αποτελεί ιδανικό προορισμό για οικογένειες, με μεγάλους ασφαλείς πεζόδρομους, παιδικές χαρές, μαγαζιά, εστιατόρια και οικογενειακά ξενοδοχεία. Κι αν ακουστεί η λέξη «βαριέμαι», μια βόλτα προς το κοντινό πάρκο αναψυχής στον Εύηνο ποταμό θα δώσει λύση, καθώς τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές συναρπαστικές δραστηριότητες.

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