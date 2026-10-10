Το φθινόπωρο αποκαλύπτει την πιο γαλήνια πλευρά της Σαντορίνης
Το φθινόπωρο αποκαλύπτει την πιο γαλήνια πλευρά της Σαντορίνης
Το desiterra γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας στη Σαντορίνη και προσφέρει επετειακές εκπτώσεις για μια ξεχωριστή φθινοπωρινή διαμονή.
Συνώνυμη του καλοκαιριού και σταθερά στην κορυφή των τοπ προορισμών στην Ελλάδα και παγκοσμίως, η Σαντορίνη έχει μοναδικά «στολίδια» τα οποία συνθέτουν μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε κάθε γωνιά της υφηλίου: η Καλντέρα, οι λευκοί οικισμοί της που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το Αιγαίο, το ηφαιστειακό έδαφος, οι παραλίες με τη μαύρη άμμο και ένας αμπελώνας που κατατάσσεται στους αρχαιότερους του κόσμου. Η ομορφιά της παραμένει άφθαστη και το φθινόπωρο, που με τη σειρά του «ντύνει» το νησί με τη δική του γοητεία.
Το φθινόπωρο υποχωρεί η μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες παραμένουν ευχάριστες και οι ημέρες προσφέρονται περισσότερο για περιπάτους, επισκέψεις σε χωριά και οινοποιεία και περισσότερες ώρες δίπλα στη θάλασσα. Είναι η εποχή που μπορείτε να κοιτάξετε τη Σαντορίνη πέρα από τις εμβληματικές εικόνες της και να εστιάσετε σε όσα την έχουν διαμορφώσει: στο τοπίο, στη γαστρονομία, στις μικρές αποστάσεις και στην ιδιότυπη σχέση της με το Αιγαίο.
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