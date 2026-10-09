Μέσα στο ιστορικό σπίτι του Νίκου Νικολάου στην Αίγινα: Εκεί όπου συναντιούνταν ο Ελύτης, ο Μόραλης και ο Καπράλος
Μέσα στο ιστορικό σπίτι του Νίκου Νικολάου στην Αίγινα: Εκεί όπου συναντιούνταν ο Ελύτης, ο Μόραλης και ο Καπράλος
Στα Πλακάκια της Αίγινας, το σπίτι του Νίκου Νικολάου υπήρξε καταφύγιο τέχνης, φιλίας και δημιουργικών συναντήσεων δεκαετιών.
Στα Πλακάκια της Αίγινας, ένα σπίτι που μεγάλωνε μαζί με τον ιδιοκτήτη του φιλοξένησε μερικές από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής Τέχνης. Οι ανιψιοί του ζωγράφου Νίκου Νικολάου, Δάφνη και Θοδωρής Ζουμπουλάκης, ανοίγουν τις πόρτες του και θυμούνται.
Γοητευμένος από την Αίγινα και το διαπεραστικό της φως, ο Υδραίος ζωγράφος αγόρασε το 1964 μια έκταση 2,5 στρεμμάτων στα Πλακάκια και μετέφερε εκεί το εργαστήριο του. Ακολουθούσε τον συμφοιτητή και καλό του φίλο Χρήστο Καπράλο, αλλά και τον Τάκη Καλμούχο και τον Νίκο Καζαντζάκη, που είχαν προηγηθεί. Το σπίτι του Νίκου και της Αγγέλας Νικολάου έγινε, όπως έγραψε ο Γιάννης Νεγρεπόντης, «το ανοιχτό σπίτι για όλες τις ώρες» ενός ανθρώπου για τον οποίο «δεν ήξερες πού άρχιζε η Τέχνη του, η ζωγραφική και που τελείωνε η Τέχνη της ζωής». «Το ζεύγος Νικολάου, επειδή δεν είχε παιδιά, φιλοξενούσε τη Δάφνη κι εμένα κάθε καλοκαίρι στο σπίτι τους στην Αίγινα. Και με τα ξαδέρφια μας. Επειδή ο Νικολάου είχε επεκτατικές τάσεις γενικά, δηλαδή άρχισε το σπίτι του στην Αίγινα στο οποίο έφτιαξε μετά ένα ατελιέ, το οποίο εν συνεχεία γινόταν σαλόνι, με αποτέλεσμα να φτιάξει ένα δεύτερο και αργότερα ένα τρίτο ατελιέ κι έτσι μεταξύ των δύο κτιρίων του σπιτιού του, έφτιαξε άλλα δύο μικρά σπιτάκια στα οποία φιλοξενούσε εμάς αλλά και φίλους του ζευγαριού Νικολάου», μας λέει ο Θοδωρής Ζουμπουλάκης.
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Γοητευμένος από την Αίγινα και το διαπεραστικό της φως, ο Υδραίος ζωγράφος αγόρασε το 1964 μια έκταση 2,5 στρεμμάτων στα Πλακάκια και μετέφερε εκεί το εργαστήριο του. Ακολουθούσε τον συμφοιτητή και καλό του φίλο Χρήστο Καπράλο, αλλά και τον Τάκη Καλμούχο και τον Νίκο Καζαντζάκη, που είχαν προηγηθεί. Το σπίτι του Νίκου και της Αγγέλας Νικολάου έγινε, όπως έγραψε ο Γιάννης Νεγρεπόντης, «το ανοιχτό σπίτι για όλες τις ώρες» ενός ανθρώπου για τον οποίο «δεν ήξερες πού άρχιζε η Τέχνη του, η ζωγραφική και που τελείωνε η Τέχνη της ζωής». «Το ζεύγος Νικολάου, επειδή δεν είχε παιδιά, φιλοξενούσε τη Δάφνη κι εμένα κάθε καλοκαίρι στο σπίτι τους στην Αίγινα. Και με τα ξαδέρφια μας. Επειδή ο Νικολάου είχε επεκτατικές τάσεις γενικά, δηλαδή άρχισε το σπίτι του στην Αίγινα στο οποίο έφτιαξε μετά ένα ατελιέ, το οποίο εν συνεχεία γινόταν σαλόνι, με αποτέλεσμα να φτιάξει ένα δεύτερο και αργότερα ένα τρίτο ατελιέ κι έτσι μεταξύ των δύο κτιρίων του σπιτιού του, έφτιαξε άλλα δύο μικρά σπιτάκια στα οποία φιλοξενούσε εμάς αλλά και φίλους του ζευγαριού Νικολάου», μας λέει ο Θοδωρής Ζουμπουλάκης.
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