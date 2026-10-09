Μία κινηματογραφική έρημος απλώνεται στη Θεσσαλονίκη
Μία κινηματογραφική έρημος απλώνεται στη Θεσσαλονίκη
Κινηματογραφικό και εκθεσιακό αφιέρωμα στην έρημο διοργανώνει το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 5 έως 15 Νοεμβρίου.
Σε ένα περιβάλλον στις αποχρώσεις του ροζ και του μωβ συνυπάρχουν αρμονικά άνθρωποι και ζώα και ανά σημεία ξεπροβάλλουν στοιχεία από το φυτικό βασίλειο. Η ανθρώπινη ματιά απολαμβάνει το σκηνικό και σταδιακά επικεντρώνεται σε σημεία· παρατηρεί μια κουκουβάγια να πετά βαστάζοντας μία γυναικεία φιγούρα, μία ζέβρα να στέκεται αντίκρυ με ένα κοκκινωπό τετράποδο, τη λεπτομέρεια ενός κτιρίου που χρωματίζεται από το φιλί δύο πλασμάτων, αιλουροειδή να ενώνουν τα χέρια τους σε μία στάση που παραπέμπει σε χορό.
Πρόκειται για ορισμένες μόνο σκηνές από το έργο της εικαστικού Σοφίας Ροζάκη, «spatial affects» (2026), το οποίο τον Νοέμβριο θα κοσμήσει σημεία ανά τη Θεσσαλονίκη καθώς αποτελεί την οπτική ταυτότητα του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και θα εκτεθεί σε χώρο της φεστιβαλικής διοργάνωσης η οποία φέτος θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.
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