Η Νάξος στο ποτήρι μας: Aμπελουργικές παραδόσεις αιώνων κι ένα δυναμικά ανερχόμενο οινικό προφίλ



Το κρασί ως αποτύπωμα του χρόνου και της γης, του μόχθου και της φροντίδας των ανθρώπων.