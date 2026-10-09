Η Νάξος στο ποτήρι μας: Aμπελουργικές παραδόσεις αιώνων κι ένα δυναμικά ανερχόμενο οινικό προφίλ
Η Νάξος στο ποτήρι μας: Aμπελουργικές παραδόσεις αιώνων κι ένα δυναμικά ανερχόμενο οινικό προφίλ
Το κρασί ως αποτύπωμα του χρόνου και της γης, του μόχθου και της φροντίδας των ανθρώπων.
Μυθική και γήινη ταυτόχρονα, η Νάξος της επιβλητικής Πορτάρας και των εντυπωσιακών Κούρων, της γενναιόδωρης φύσης και της πλούσιας βιοποικιλότητας, δίκαια χαρακτηρίστηκε από τον Νίκο Καζαντζάκη «παράδεισος επί γης». Με φυσικές χάρες που ξεδιπλώνονται από τις ατέλειωτες παραλίες με τα τιρκουάζ νερά ως τους ορεινούς όγκους με τα κοιτάσματα μαρμάρου και σμύριδας, και με ετερόκλητα σκηνικά που εναλλάσσονται από τις καταπράσινες κοιλάδες των κιτριών ως τα ασπρισμένα, δαιδαλώδη σοκάκια των γραφικών χωριών, οι διαφορετικές όψεις του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων, αν και σκιαγραφούν σε μεγάλο βαθμό το μοναδικό προφίλ του, δεν αρκούν για να περιγράψουν τη μοναδική του ενέργεια.
Για να τη βιώσεις πλήρως, πρέπει να αφεθείς στη γοητεία της ιστορίας και των μύθων που περιβάλλουν τη Νάξο: από τη μια, όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου η ιστορία σε αγκαλιάζει, μπορείς να την αγγίξεις, να νιώσεις τη μυστηριακή σαγήνη που ασκούν εξωπραγματικής κλίμακας ναοί και αρχαιολογικά ευρήματα. Από την άλλη, η μυθολογία εξάπτει τη φαντασία με εξιστορήσεις συνδεδεμένες με τα πιο αισιόδοξα συναισθήματα – τη γέννηση και τον έρωτα- και με τον αρχαίο θεό του τρύγου, της αμπέλου και της διασκέδασης.
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