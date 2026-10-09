Φθινοπωρινή απόδραση στο Λιτόχωρο, τον Πλαταμώνα και τον Παλαιό Παντελεήμονα
Φθινοπωρινή απόδραση στο Λιτόχωρο, τον Πλαταμώνα και τον Παλαιό Παντελεήμονα
Ανακαλύψτε το διαφορετικό πρόσωπο της Πιερίας και ζήστε ενδιαφέρουσες εμπειρίες στο ταξίδι σας με παιδιά.
Λιτόχωρο, φαράγγι Ενιπέα, αρχαιολογικό πάρκο Δίου, παραλία Κατερίνης, κάστρο Πλαταμώνα, Παλαιός Παντελεήμονας. Μυθολογία, αρχαία και βυζαντινή ιστορία, οικολογία, αρχιτεκτονική. Και τι δεν θα έχετε να δείτε και να συζητήσετε, να μάθετε και να βιώσετε, είτε με λίγες μέρες διακοπών είτε απλώς με ένα Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή.
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