Σύρος: Μέσα στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων των 162 ετών που αντλεί έμπνευση από τη Σκάλα του Μιλάνου
Σύρος: Μέσα στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων των 162 ετών που αντλεί έμπνευση από τη Σκάλα του Μιλάνου
Το αρχιτεκτονικό κόσμημα της Σύρου που γεφυρώνει το μεγαλείο του χθες με τον σύγχρονο πολιτισμό.
Πήγαμε στο 162 ετών πολιτιστικό ορόσημο της Ερμούπολης. Στη σκηνή του έχουν ανέβει η Μαρίκα Κοτοπούλη, η Κυβέλη, ο Μάνος Κατράκης και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το Animasyros είναι ένα διεθνές φεστιβάλ animation σε διαρκή διάλογο με τον τόπο φιλοξενίας του, τη Σύρο. Μας το υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων, η προβολή του ντοκιμαντέρ «Ερμούπολη», μια συμπαραγωγή του φεστιβάλ με τη MagentaTV, από τη σειρά Οι Τόποι του Ελληνισμού, στο πλαίσιο του αφιερώματος «200 χρόνια Ερμούπολη».
Στη μικρού μήκους αυτή ταινία animation έχει την τιμητική του το Θέατρο Απόλλων, ένα από τα πολιτιστικά ορόσημα της πόλης, ηλικίας 162 ετών, που έχει φιλοξενήσει στη σκηνή κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα τεκμήριο της εποχής αστικής ακμής της Ερμούπολης, που συνεχίζει τη διαδρομή του στον σύγχρονο πολιτισμό.
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Στη μικρού μήκους αυτή ταινία animation έχει την τιμητική του το Θέατρο Απόλλων, ένα από τα πολιτιστικά ορόσημα της πόλης, ηλικίας 162 ετών, που έχει φιλοξενήσει στη σκηνή κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα τεκμήριο της εποχής αστικής ακμής της Ερμούπολης, που συνεχίζει τη διαδρομή του στον σύγχρονο πολιτισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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