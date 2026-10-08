«Για Κολωνάκη πάμε καλά;»
«Για Κολωνάκη πάμε καλά;»
Στα Άγραφα, ένα παλιό μπαρ βαφτίστηκε «Κολωνάκη» και άφησε το όνομά του να ριζώσει στο βουνό.
Ανεβαίνεις προς τα Άγραφα και ο δρόμος αλλάζει συνεχώς: πλαταίνει, στενεύει, γίνεται χώμα για εκατό μέτρα, ξαναγίνεται άσφαλτος. Κάπου εκεί, με τη ρεματιά να ανοίγει δεξιά, εμφανίζεται πάνω σε έναν πράσινο σιδερένιο πάσσαλο μια ξύλινη πινακίδα με γράμματα στο χέρι και μία μάλλον απροσδόκητη ένδειξη για τα 1.160 μέτρα των Αγράφων: ΚΟΛΩΝΑΚΗ.
Γύρω, έλατα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Είμαστε στο Πετρίλο. Πετρίλια το λένε οι ντόπιοι, στον πληθυντικό, γιατί το χωριό είναι σπασμένο σε δώδεκα περίπου μαχαλάδες, απλωμένους σαν πέταλο στις πλαγιές και χωρισμένους από τον Πετριλιώτη, που κατεβαίνει να βρει τον Αχελώο. Λιβάδια, Αργυρέικα, Καμπουρέικα, Βλαχογιαννέικα, Λαθηρέικα, Μάγειρο. Το τελευταίο όνομα κάποτε τα σκέπαζε όλα: μέχρι το 1971 το χωριό λεγόταν επισήμως Μάγειρος. Είναι το μεγαλύτερο της Ανατολικής Αργιθέας και η ιστορική έδρα του δήμου. Οι κάτοικοι είναι λιγότεροι από 100, αλλά τον «σκληρό» χειμώνα μένουν ακόμη λιγότεροι, ενώ τον Αύγουστο ο αριθμός δεκαπλασιάζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα