Το Νότιο Αιγαίο στρέφεται στην Ινδία: Το σχέδιο για την προσέλκυση νέων τουριστών
Το Νότιο Αιγαίο στρέφεται στην Ινδία: Το σχέδιο για την προσέλκυση νέων τουριστών
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου με στελέχη της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας IndiGo και τον Πρόεδρο της TAFI.
Η ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία και η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την παρουσία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην ινδική τουριστική αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, με διοικητικά στελέχη της αεροπορικής εταιρείας IndiGo και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας (TAFI). Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος και ο Επικεφαλής πωλήσεων της IndiGo, Agnel Pinto και Anshul Sethi, ο Πρόεδρος της TAFI, Abbas Moiz, ο Managing Director της WOTF Group, Νίκος Καβαλιέρος, και ο Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Χρήστος Μιχαλάκης.
Η IndiGo, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας και της Νότιας Ασίας, με πτητικό έργο που ξεπερνά τις 2.000 πτήσεις ημερησίως, συνδέει απευθείας την Ινδία με την Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2026. Ειδικότερα, πραγματοποιεί έξι πτήσεις εβδομαδιαίως προς την Αθήνα, τρεις από το Νέο Δελχί και τρεις από τη Βομβάη.
Με αφετηρία τις απευθείας αυτές συνδέσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την αεροπορική εταιρεία IndiGo και την TAFI, ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της ινδικής αγοράς για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη των τουριστικών ροών προς τα νησιά.
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