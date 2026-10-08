Αναπολώντας το καλοκαίρι: Οδοιπορικό στη Χώρα της Σερίφου
Αναπολώντας το καλοκαίρι: Οδοιπορικό στη Χώρα της Σερίφου
Η Χώρα της Σερίφου κρατά το καλοκαίρι ζωντανό στις σκιές, τα σοκάκια και τη μνήμη όσων πέρασαν.
Οι παράξενες ημέρες του καλοκαιριού. Εμφανίζονται και επιστρέφουν διαρκώς στο νου, στη μνήμη αλλά και στις λεπτομέρειές τους ακριβώς τότε όπου έρχεται η συνειδητοποίηση πως και αυτό το καλοκαίρι έχει περάσει.
Η Χώρα της Σερίφου έχει δύο θέες. Τη δική της, καθώς την κοιτά κάποιος από μακριά, από όποια γωνιά, κάτω, χαμηλά. Και αυτή τη θέα που προσφέρει από τα απόκρημνα του Κάστρου, ψηλά, στην κορυφή, περιμετρικά, τη χρυσή ποδιά της θάλασσας στο καθαρό φως του Αιγαίου, τις σκιές από τις βραχονησίδες τριγύρω, πιο κοντά αλλά και μακρύτερα, πιο αχνά, τα άλλα νησιά, σύμφωνα με την άδεια που δίνει η καθάρια ατμόσφαιρα.
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Η Χώρα της Σερίφου έχει δύο θέες. Τη δική της, καθώς την κοιτά κάποιος από μακριά, από όποια γωνιά, κάτω, χαμηλά. Και αυτή τη θέα που προσφέρει από τα απόκρημνα του Κάστρου, ψηλά, στην κορυφή, περιμετρικά, τη χρυσή ποδιά της θάλασσας στο καθαρό φως του Αιγαίου, τις σκιές από τις βραχονησίδες τριγύρω, πιο κοντά αλλά και μακρύτερα, πιο αχνά, τα άλλα νησιά, σύμφωνα με την άδεια που δίνει η καθάρια ατμόσφαιρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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