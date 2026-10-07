Έσοδα από παντού από τον Τουρισμό: H πρώτη πρόβλεψη για το 2027 δείχνει αύξηση των εισπράξεων
Έσοδα από παντού από τον Τουρισμό: H πρώτη πρόβλεψη για το 2027 δείχνει αύξηση των εισπράξεων
Θετικό σήμα εκπέμπει το Προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για την επόμενη τουριστική χρονιά.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει το πρώτο θετικό μήνυμα για τον ελληνικό τουρισμό το 2027 καθώς στο Προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά προβλέπει διατήρηση της ανοδικής τροχιάς των ταξιδιωτικών εισπράξεων.
Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τη φετινή περίοδο σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας έχει προσφέρει ένα σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας στην εθνική οικονομία. Ήδη για τη φετινή χρονιά, όπως αναφέρεται στο Προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 10,4% στο επτάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025 και έναντι 6,5% που ήταν η ετήσια πρόβλεψη του Προϋπολογισμού του 2026 με αποτέλεσμα να επηρεάζονται θετικά τα φορολογικά έσοδα.
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