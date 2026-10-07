Ο έφιππος Μέγας Αλέξανδρος «κάνει στάση» στη Δράμα
Ο έφιππος Μέγας Αλέξανδρος «κάνει στάση» στη Δράμα
Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο έκθεσης στο Σαντιρβάν τζαμί με έργα από το εργαστήριο του Γιάννη Παππά του Μουσείου Μπενάκη.
Ο χαμηλός φυσικός φωτισμός λίγο πριν από το σούρουπο λούζει αρμονικά τον έφιππο ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον κήπο του Σαντιρβάν τζαμί στη Δράμα. Είναι αυτό στο οποίο ευθυγραμμίζεται το βλέμμα μας μόλις μπούμε στον προαύλιο χώρο του ιστορικού τεμένους, και καθοδηγεί τα βήματά μας προς το μέρος του, ώστε να θαυμάσουμε το δημιούργημα που δούλευε επί περίπου 30 χρόνια ο γλύπτης Γιάννης Παππάς (1913-2005).
Ο πρόσφατα διαμορφωμένος χώρος του κήπου σαφώς αναδεικνύει το γλυπτό για τον μεγάλο στρατηλάτη – ένα ίδιο κοσμεί τη Λεωφόρο Αμαλίας στην Αθήνα και το ατενίζουμε με υψωμένο το βλέμμα όποτε περνάμε από εκείνο το σημείο. Αυτό εδώ που βρίσκεται μπροστά μας, στη Δράμα, μας επιτρέπει να εστιάσουμε, σε απόσταση αναπνοής, σε καθετί που το κάνει μοναδικό: η απόδοση των κινήσεων έφιππου και αλόγου, η αποφασιστικότητα του Μ. Αλεξάνδρου ενώ τραβά το χαλινάρι και η υπακοή του αλόγου προς αυτόν, η λεπτομέρεια στους μύες, τους τένοντες, σε οτιδήποτε στον ανδριάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ο πρόσφατα διαμορφωμένος χώρος του κήπου σαφώς αναδεικνύει το γλυπτό για τον μεγάλο στρατηλάτη – ένα ίδιο κοσμεί τη Λεωφόρο Αμαλίας στην Αθήνα και το ατενίζουμε με υψωμένο το βλέμμα όποτε περνάμε από εκείνο το σημείο. Αυτό εδώ που βρίσκεται μπροστά μας, στη Δράμα, μας επιτρέπει να εστιάσουμε, σε απόσταση αναπνοής, σε καθετί που το κάνει μοναδικό: η απόδοση των κινήσεων έφιππου και αλόγου, η αποφασιστικότητα του Μ. Αλεξάνδρου ενώ τραβά το χαλινάρι και η υπακοή του αλόγου προς αυτόν, η λεπτομέρεια στους μύες, τους τένοντες, σε οτιδήποτε στον ανδριάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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